Los Alcarrizos. — Una niña de un año y siete meses falleció y su madre resultó con múltiples traumas en la columna vertebral, luego de que una pared colapsara y les cayera encima, en un hecho ocurrido a primeras horas de la mañana de este miércoles en el sector Villa Verde, kilómetro 14 de la autopista Duarte.

La menor fue identificada como Nasla María Alcántara, de un año y siete meses de edad. En tanto, su madre, Ana Cristina del Monte, resultó herida, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Vinicio Calventi, donde permanece ingresada y recibiendo atenciones médicas.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por familiares de la mujer, la tragedia se habría producido a causa de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en gran parte del país, lo que presuntamente debilitó la estructura de la pared hasta provocar su colapso.

En torno al caso, el doctor José Alfaro, director del referido centro hospitalario, informó que la madre de la menor se encuentra estable dentro de su cuadro clínico, bajo observación médica y recibiendo las atenciones correspondientes.

La lamentable tragedia ha causado gran consternación entre los residentes del sector Villa Verde, quienes pidieron a las autoridades prestar mayor atención a las viviendas vulnerables en la zona, especialmente ante las lluvias que continúan afectando gran parte del territorio nacional.