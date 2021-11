Nacionalistas montan vigilia frente Palacio

Un grupo de nacionalistas dominicanos protestó hoy frente el Palacio Nacional contra la presencia de haitianos ilegales en el país.

Bajo la consigna «No queremos haitianos», integrantes de los movimientos Patria Duartiano, y No tenemos Miedo, advirtieron a los haitianos que no hagan acto de presencia en la zona porque lo enfrentarían.

George Sánchez y Manny Solano dijeron que respaldan las medidas que hasta ahora ha adoptado el Gobierno en defensa de la soberanía.

Indicaron que bajo ningún concepto permitirán que los haitianos se apoderen del territorio.

Dijeron tener identificados a los periodistas pro haitianos.

Solano dijo que agradece a los haitianos que no se desplazarán hasta la Plazoleta frente al edificio de oficinas gubernamentales Juan Bosch.

«Hoy había una convocatoria de un grupo de haitianos que venían a hacer una manifestación, nosotros creemos que este no es el lugar idóneo para los haitianos venir a protestar», señaló.

“Si los haitianos no protestan en Haití no tienen por qué venir a protestar a la República Dominicana, porque si ellos les salen corriendo a la violencia que hay en Haití y vienen aquí a querer venir a imponer esa violencia, no lo vamos a tolerar», dijo Solano.

«Aquí hoy no puede pasar un haitiano por aquí, no puede pisar», advirtió.

La situación actual con los haitianos la definió como una declaración de guerra y que no tienen miedo, sin importar lo que pase.

Dijo que en este país lo que hay que hacer es ponerse los pantalones para defender la Patria.

«Los haitianos creen aquí que nosotros les tenemos miedo».

Dijo estar dispuesto a pelar “como los haitianos quieran: “con palos, piedras y a tiros”.