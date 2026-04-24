EE.UU. enviará segundo portaviones para reforzar bloqueo naval contra Irán

Irán. – El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este viernes el despliegue de un segundo portaaviones para reforzar el bloqueo naval sobre Irán, como parte de una estrategia que, según indicó, se extiende a nivel global.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario afirmó que la operación se ha intensificado de manera progresiva, con presencia de la Armada estadounidense desde el Golfo de Omán hasta aguas internacionales.

Hegseth aseguró que las restricciones se están ejecutando “sin vacilación”, en un esfuerzo por mantener el control en la zona.

Incautación de buques y advertencias a Teherán

El jefe del Pentágono informó que recientemente fueron incautados dos buques que habían salido de puertos iraníes antes de la entrada en vigor del bloqueo.

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Además, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno iraní, al que acusó de actuar “como piratas y terroristas”, al tiempo que reiteró la superioridad militar de Estados Unidos.

En ese contexto, sostuvo que Irán enfrenta una “oportunidad histórica” para alcanzar un acuerdo.

En paralelo, el presidente Donald Trump decidió extender el alto el fuego establecido el pasado 7 de abril, alegando divisiones internas dentro del Gobierno iraní.

Asimismo, ordenó mantener el bloqueo naval y a las fuerzas armadas en estado de alerta, luego de la suspensión de negociaciones que estaban previstas en Islamabad.

Respuesta de Irán ante la ONU

Por su parte, autoridades iraníes negaron haber solicitado una prórroga del cese al fuego. El representante del país ante la Organización de las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, condicionó la reanudación del diálogo a que Washington levante el bloqueo marítimo.

La situación mantiene alta la tensión en la región, con operaciones militares en curso y negociaciones diplomáticas aún sin avances concretos, mientras ambas naciones sostienen posiciones enfrentadas.



