Centro Cultural Banreservas convoca Premio de Relatos 2026 dedicado a la bachata

Santo Domingo, RD. – El Centro Cultural Banreservas anunció la apertura de la convocatoria para la edición 2026 del Premio de Relatos Banreservas, que en esta ocasión estará enfocado en la bachata como eje temático, en el marco de la Feria Regional del Libro y la Cultura del Cibao.

El certamen, organizado junto a Luna Insomne Editores y la Fundación Cultural Lado B, busca estimular la creación literaria breve y resaltar la conexión entre la narrativa y los géneros musicales del país.

Para esta edición, la bachata se posiciona como fuente de inspiración, tras haber sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, consolidando su valor dentro de la cultura dominicana.

Requisitos de participación

La convocatoria está dirigida a autores mayores de edad, tanto dominicanos —sin importar su lugar de residencia como extranjeros con estatus legal en el país.

Las bases establecen que no podrán participar ganadores ni menciones de la edición anterior, y que los textos deben abordar la bachata desde cualquier perspectiva narrativa.

Los interesados deberán presentar un solo cuento inédito, redactado en español y con una extensión de entre tres y doce páginas.

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El envío debe realizarse en formato Word, a doble espacio y bajo el sistema de seudónimo y plica, al correo electrónico oficial del concurso. La fecha límite para la recepción de trabajos es el 23 de julio de 2026, a las 11:59 de la noche.

Premios y publicación

El concurso contempla una premiación de:

Primer lugar: RD$60,000

RD$60,000 Segundo lugar: RD$40,000

RD$40,000 Tercer lugar: RD$30,000

RD$30,000 Cinco menciones de honor: RD$10,000 cada una

Además, los relatos ganadores y las menciones serán publicados en una antología literaria bajo el sello de Luna Insomne Editores, integrándose a su catálogo editorial.

Impulso a la literatura y la música

Con esta iniciativa, el Centro Cultural Banreservas reafirma su compromiso con la promoción del talento literario y la difusión de elementos clave de la identidad nacional, fusionando literatura y música en un mismo espacio creativo.