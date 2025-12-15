Nativos digitales

Esenciales en estos tiempos. Dependemos en cierta medida de sus cualidades y habilidades, con las limitaciones inherentes, por supuesto. Los rápidos avances en las telecomunicaciones les otorgan ventajas significativas, lo que amplía la brecha generacional, definida por las diferencias de valores, creencias, expresiones, actitudes y comportamientos en distintas etapas. Y este es el quid de la cuestión.

Nos enorgullece ser los principales beneficiarios de las capacidades y habilidades digitales de nuestros hijos y nietos, por supuesto. Pero es importante considerar que tienen ciertas carencias en otras áreas vitales, como el humanismo, la sociedad y la comunidad, incluyendo las virtudes de la conversación enriquecedora y amena, oratoria, manualidades, y un buen sentido del humor. Nutrientes del alma.

Estas son áreas que necesitan fortalecer, para las cuales aún dependen de sus padres. Crea un vínculo que fomenta la unidad, permitiendo continuar la cadena de valores seriamente amenazada por la tecnología y sus rápidos avances, agravado ahora con la irrupción de la Inteligencia Artificial.

Lo cual puede ser perjudicial, como cualquier aplicación inadecuada, a menudo excesiva. Solo que esta vez el riesgo es mayor debido a la amplitud, complejidad y diversidad de este recurso. Pero, como en todo problema, existen remedios para corregir errores y antídotos para prevenir sus efectos.

Algunas precauciones recomendadas para anticiparse a ellos: 1. Verificar las fuentes de datos. 2. Emplear siempre la duda razonable. 3. Diferenciar entre distracción y utilidad, midiendo inversión-beneficio. 4. Evitar la adicción y la dependencia (ambas desfavorables en cualquier caso). 5. Priorizar la naturaleza seria y científica de un instrumento valioso en tanto sea bien aplicado. En ese orden, rechazar las tentaciones envueltas en frivolidades bajo la apariencia de entretenimiento.

Estos aspectos deben considerarse como una especie de tratamiento médico integral. Todos los medicamentos deben tomarse regularmente para que sean efectivos. También se debe hacer hincapié en restablecer la cadena de valores que sustente la conexión necesaria entre un enfoque de gestión y otro de propósito.