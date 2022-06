Negativa a exportación de baterías usadas fue causa asesinato de Jorge Mera

Santo Domingo.- La negativo de permisos para la exportación de cinco mil toneladas de baterías usadas habría sido el motivo por el cual Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota asesinó a su amigo y ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, el pasado lunes en su despacho.

Según señala la solicitud de medida de coerción presenta este miércoles por el Ministerio Público, Miguel Cruz había solicitado varios permisos para exportar cinco mil toneladas de baterías usadas, a través de la empresa Aurum Gavia, pero le fueron rechazados por Medio Ambiente, pero Cruz volvía y lo reintroducía, tratando de que Jorge Mera le otorgara las autorizaciones.

Añade el expediente que el homicida ante la negativa de la entidad se quejaba de forma airada de que no le resolvían nada, lo que lo llevó a chocar varias veces con otros funcionarios de la institución.

Te puede interesar leer: Familia del asesino de Jorge Mera pide perdón y dice estar destrozada

Explica que el lunes 6 del presente mes, Cruz se presentó a la sede del Ministerio de Medio Ambiente y al ser informado de que no se le darían los permisos, reclamó: “Yo hice campaña y no me resuelven», y se dirigió al despacho de Jorge Mera, sin ser autorizado a pasar.

Agregó que tras ingresar al despacho, Miguel Cruz intentó cerrar la puerta, pero Jorge Mera le dice que espere que termine una reunión, y el empresario salió del despacho.

Posteriormente, Jorge Mera termina la reunión, le comunica al seguridad que Miguel es un amigo y un hermano, y tras quedarse solo con el imputado, éste lo mata.