Tragedia en Santiago: Estudiante de 15 años apuñala a su compañero al salir de politécnico

SANTIAGO.-Un estudiante de 15 años ultimó de una estocada en el pecho a otro de 14 años, luego que sostuvieron una discusión al salir del politécnico donde cursan estudios del distrito municipal Santiago Oeste (Cienfuegos), el pasado viernes en la tarde.

La víctima fue identificada como Noelvin Jeremías Cabrera Rubiera y quien cursaba el segundo del bachillerato en el politécnico Simón Antonio Liriano Castillo, ubicado en la parada siete del Ingenio Abajo.

De acuerdo a las versiones de estudiantes del centro, tanto la víctima como el victimario, cuyo nombre se omite por razones legales, habían sostenido altercados o diferencias personales.

Miriam Josefina Jiménez, abuela del occiso, confirmó que su nieto fue agredido por el compañero de estudio en un descuido y fuera del plantel escolar.

Mientras tanto las autoridades policiales procedieron a detener al menor homicida y se lo entregaron a las autoridades del Ministerio Público y del Consejo Nacional para la Niñez (CONANI).

El suceso consternó a los moradores de la parada siete o el Ingenio Abajo, donde el menor asesinado residía con sus familiares.