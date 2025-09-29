WASHINGTON.– El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó este lunes su respaldo al plan de 20 puntos presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza, que contempla un gobierno de transición en el enclave sin participación de Hamás.

Durante una comparecencia conjunta en la Casa Blanca, Netanyahu aseguró que la propuesta coincide con los objetivos de Israel, incluyendo la liberación de rehenes, el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza, el control israelí de la seguridad y un gobierno local libre de Hamás.

Netanyahu respalda plan de Trump

El primer ministro destacó a Trump como “el mayor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca” y advirtió que, si Hamás no acepta el plan, Israel mantendrá el asedio hasta lograr los objetivos. “Esto se puede hacer por las buenas o por las malas”, subrayó.

Puedes leer: Nueva York: retiro de Eric Adams reconfigura la carrera por la alcaldía

El plan estadounidense contempla un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y la supervisión de un gobierno tecnócrata de transición presidido por Trump, con la participación del ex primer ministro británico Tony Blair. Posteriormente, una Autoridad Palestina reformada asumiría el control del enclave, mientras que Hamás sería desmilitarizado y excluido de cualquier futuro gobierno.

Además, Estados Unidos se compromete a mediar entre Israel y Palestina para fomentar una coexistencia pacífica y abre la puerta a la creación de un Estado palestino.