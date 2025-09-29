NUEVA YORK.– La retirada del alcalde Eric Adams de la contienda electoral, a solo 38 días de las elecciones, cambia el panorama para la alcaldía de Nueva York y deja vía libre para que el exgobernador demócrata Andrew Cuomo compita contra el favorito progresista Zohran Mamdani.

Según encuestas recientes de CNN, sin Adams en la papeleta, Mamdani lidera con un 40 %, seguido de Cuomo con un 30 %. En tercer lugar se mantiene el candidato republicano Curtis Sliwa, quien no cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump.

Mamdani, de 33 años, ganó previamente las primarias demócratas frente a Cuomo, quien ahora se presenta como candidato independiente. Sin embargo, no está garantizado que los seguidores de Adams respalden automáticamente a Cuomo, ya que el alcalde dimitido no recomendó votar por ningún candidato.

La renuncia de Adams se produce tras un sonado caso de corrupción, ya desestimado, que había afectado su imagen y lo mantenía en el cuarto lugar en las encuestas, por detrás incluso de Sliwa.

El presidente Trump ha criticado duramente a Mamdani, calificándolo de “comunista”, y ha intentado influir en la contienda ofreciendo cargos diplomáticos tanto a Adams como a Sliwa, estrategia que ambos descartaron o negaron.

Tras la retirada, Mamdani declaró que la decisión de Trump y sus aliados no dictará los resultados y afirmó que Nueva York merece un liderazgo diferente. Los votantes podrán elegir al nuevo alcalde en la votación anticipada del 25 de octubre al 2 de noviembre y en las elecciones generales el 4 de noviembre.