Por
Benjamín Netanyahu

Benjamín Netanyahu,
Primer ministro de Israel.-
No puede ser más cínica su respuesta frente a la hambruna a que ha sometido con su ofensiva bélica a los residentes en la franja de Gaza al exhortar a los afectados a que huyan de la zona para que no se mueran de hambre. Pero además resulta que tanto a los que huyen como a los que permanecen se les ataca por igual.

Netanyahu y el hambre en Gaza: huir no salva

José Manuel Cabrera Ulloa,
Presidente de la DNCD.-
La detención de un lituano cuando pretendía viajar a Frankfurt con un paquete de cocaína representa un aviso sobre el mercado de las drogas en el país. Algún contacto tenía que tener el extranjero para adquirir en el país la sustancia que se le incautó. El caso también dice que la cocaína se cuela por algún intersticio del territorio.

María Cristina Camilo

María Cristina Camilo,
Actriz y locutora.
Sus múltiples cualidades motivarán que durante un largo tiempo se hable de su fallecimiento a la edad de 107 años. Además de su legado como locutora y actriz era una ciudadana que se vinculó siempre con causas nobles. Unos la recordarán en los antiguos sorteos de la Lotería y otros por su papel en cuadros de comedias.

