¿Niebla o neblina? La capa nubosa que arropó varias zonas del país este viernes

Santo Domingo.- La descomposición de una capa nubosa arropó la mañana de este viernes el Gran Santo Domingo y otros puntos del país, originando con ello lo que muchos conocen como niebla o neblina. Pero, ¿sabes la diferencia entre una y otra?

De acuerdo a Bolívar Ledesma, encargado del Departamento de Meteorología General en la Onamet, aunque ambos eventos climáticos son “la misma cosa”, el grosor de las partículas de agua que se degradan en la atmósfera establecerá la diferencia.

Bolívar Ledesma

El meteorólogo indicó que la niebla tiende a ser más densa y que reduce la visibilidad a 1 kilómetro o menos, impidiendo el paso de los rayos del sol. Sin embargo, la neblina es más ligera dando un rango de visión de 1 a 4 kilómetros.

“Hay muchos que mencionan niebla o neblina, realmente es como una lluvia tan ligera pero que no llega al suelo, aunque no te cae, no te moja, la capa de nube es tan bajita que casi llega al suelo, entonces ahí es que se determina si es niebla o neblina”, sostuvo en conversación telefónica con El Nacional.

Puedes leer: Una densa niebla cubrió al Gran Santo Domingo este viernes

Ledesma sostuvo que, la niebla es blanquecina mientras que la neblina es de tonalidad grisácea.

El amanecer de hoy en la provincia Santo Domingo fue retrasado por una niebla, producto de una ráfaga de aire frío que ingresó al país en horas de la madrugada desde el Atlántico.

Puedes leer: Onamet: Anticiclón dominará el clima al menos hasta el sábado

El fenómeno atmosférico empezó a registrarse entre 4 y 5 de la madrugada, dificultando la circulación en las principales vías de la ciudad.