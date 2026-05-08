¿El fin del barrilito? Legisladores ante la incertidumbre

Los legisladores no dejan de estar nerviosos ante la posibilidad de que se presione para eliminar el barrilito y sus privilegios. ¿No les parece?

Los congresistas podrían quedarse esperando el proyecto que reduce el subsidio a los partidos políticos. Se trató solo de una propuesta. ¿De acuerdo?

Aunque se está en campaña electoral, el proselitismo todavía no ha prendido en la población. La gente parece estar en otra cosa.

El Chapo Guzmán quiere que la justicia mexicana sea la que lo juzgue y no la estadounidense. Parece muy difícil que lo complazcan.

Triste el caso de la nadadora Catalina Espejo Peña, quien enfrenta una suspensión de cuatro años por dopaje. Otro incómodo aviso.

En los autobuses del corredor de la 27 de Febrero, los mayores de 65 años viajarán gratis. Es una norma que se aplica en muchos países.

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Poco a poco, la violencia callejera rebrota con casos que inquietan a la población. Las autoridades tienen que abrir más el ojo.

Luis Valdez, administrador de Seguros Banreservas, debe intervenir sobre las quejas en el área técnica de la entidad para salvar su imagen. ¿O no?