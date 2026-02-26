El presidente Luis Abinader es el primero en recibir la nueva licencia de conducir emitida por el Intrant bajo el modelo de Consorcio Mobility ID.

Santo Domingo.– La República Dominicana dio inicio este 26 de febrero a una nueva etapa en su sistema de tránsito, con la entrega de la primera emisión de la nueva Licencia de Conducir al presidente Luis Abinader, en un acto encabezado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

La actividad marcó el comienzo formal del nuevo modelo de emisión de licencias, que sustituye el esquema anterior vigente durante 20 años, tras un proceso de licitación pública en el que resultó adjudicatario el Consorcio Mobility ID, empresa especializada en registro, personalización y emisión segura de documentos.

El público en general podrá cambiar o adquirir el nuevo formato del documento a partir del dos de marzo en oficinas habilitadas para la primera fase de entrega.

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, afirmó que la transformación implica un cambio estructural en el control y funcionamiento del sistema.

Desde la izquierda: el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, el presidente de la República Luis Abinader y el director del Intrant, Milton Morrison./ Foto: José de León.

“Este no es solo un cambio de formato, es la consolidación de un sistema más seguro, auditable y transparente, que fortalece la seguridad vial y genera beneficios para el país sin aumentar el costo para los ciudadanos”, afirmó.

Morrison explicó que el nuevo modelo permitirá reorganizar el proceso de habilitación de conductores y ampliar su alcance social.

“Con este sistema avanzamos hacia una movilidad más responsable, incorporando progresivamente a más de un millón de motociclistas que hoy no cuentan con licencia, fortaleciendo su formación y contribuyendo a reducir la siniestralidad vial”, señaló.

Asimismo, destacó el impacto económico de la iniciativa.

“Se trata de un modelo que mejora el servicio, amplía la cobertura nacional e internacional y, al mismo tiempo, genera beneficios económicos para el país superiores a los RD$1,000 millones”, puntualizó.

Tecnología y seguridad reforzada

La nueva licencia está fabricada en policarbonato de alta seguridad, personalizada con grabado láser e incorpora microtexto, hologramas, tintas invisibles e impresión UV, elevando los niveles de protección contra falsificaciones.

El sistema integra biometría avanzada (ABIS) para validar la identidad del conductor y establece un historial único centralizado con registros auditables. Además, se implementan exámenes teóricos y prácticos digitalizados, con procesos objetivos y verificables que reducen la discrecionalidad.

En una segunda fase, prevista en los próximos 60 días, se integrará la Licencia Digital de Conducir (mDL), alineada al estándar internacional ISO/IEC 18013-5.

Expansión nacional e internacional

El plan contempla la apertura de nuevas oficinas en provincias como San Cristóbal, Monte Cristi, Espaillat, Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Monte Plata, Independencia, Pedernales, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, El Seibo, Salcedo, Samaná, Hato Mayor y Bahoruco.

En el exterior, se sumarán sedes en New Jersey, Barcelona (España), Puerto Rico, Bruselas (Bélgica) y Zúrich (Suiza), además de nuevos Puntos GOB en Santo Domingo Este (Expreso), Santiago y Santo Domingo Norte (Colina Centro).

El INTRANT aclaró que los ciudadanos cuya licencia no esté vencida no están obligados a cambiarla, aunque podrán solicitar voluntariamente la nueva versión.

Con la entrega simbólica al mandatario, el país formaliza la implementación de un sistema que promete mayor seguridad, transparencia y control estatal en la gestión de la movilidad.

A partir del lunes 2 de marzo, el servicio estará disponible para el público en general en las siguientes oficinas habilitadas en la Primera Fase:

Gran Santo Domingo (RD)

1. Santo Domingo – Multicentro Churchill

Ave. Winston Churchill esq. Ángel Severo Cabral. (4to nivel)

2. Santo Domingo – Blue Mall

Ave. Winston Churchill esq. Gustavo Mejía Ricart. (3er nivel)

3. Distrito Nacional – Punto GOB (Sambil)

Ave. John F. Kennedy esq. Paseo Los Aviadores, Local K-26. (1er nivel)

4. Santo Domingo Este – Punto GOB (Megacentro)

Ave. San Vicente de Paúl, entrada Botánica. (1er nivel)

5. Santo Domingo Oeste – Punto GOB (Occidental Mall)

Av. Prolongación 27 de Febrero. (1er nivel)

6. San Cristóbal – Punto GOB

C/ Privada casi esq. Carretera Sánchez, Madre Vieja Norte. (1er nivel)

7. Ministerio de Defensa (Distrito Nacional)

Ave. 27 de Febrero esq. Luperón. (1er nivel)

Provincias (Interior)

8. Azua – Carretera Sánchez kilómetro 3, al lado de la Junta Central Electoral. (1er nivel)

9. Barahona – C/ Jaime Mota, esquina María Montes No. 45. (1er nivel)

10. Duarte (San Francisco de Macorís) – Ave. Presidente Antonio Guzmán Fernández, Edificio Palmera. (1er nivel)

11. La Altagracia (Higüey) – Ave. Altagracia esq. Hugo Eduardo Polanco, Plaza Taveras Center. (3er nivel)

12. La Romana – C/ Francisco Richiez esq. Enriquillo, Local Hipermercados Iberia. (2do nivel)

13. La Vega – C/ Jiménez Moya esq. Gral. J. Rodríguez, al lado de Pizzarelli. (1er nivel)

14. María Trinidad Sánchez (Nagua) – C/ Mercedes Bello esq. Gastón F. Deligne, Eternity Plaza. (1er nivel)

15. Monseñor Nouel (Bonao) – C/ Sánchez, Edif. Arsenio Cáceres Jiminian IV. (1er nivel)

16. Puerto Plata – C/ Camino Real, Plaza de Caribe Tour. (1er nivel)

17. San Juan (SJM) – C/ Independencia, Plaza Comercial y Cultural San Juan, Centro de la Ciudad. (1er nivel)

18. Santiago – Ave. Juan Pablo Duarte casi esq. Ave. Salvador Estrella Sadhalá, Bella Terra Mall, Local B5. (1er nivel)

19. Valverde – Ave. Benito Monción. (1er nivel)

Exterior – Primera Fase

20. Miami – 1038 Brickell Avenue, Miami, Florida, 33131. (1er nivel)

21. New York – 1501 Broadway, Suite 410, New York, NY 10036. (4to nivel)

22. Filadelfia – Two Penn Center, 1500 John F. Kennedy Blvd., Suite 250, Philadelphia, PA 19102. (2do nivel)

23. Boston – 891 Centre St, Boston, MA 02130.

24. España / Madrid – Av. de Brasil #6, CP 28020, Madrid, España.