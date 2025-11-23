Educación Actualidad

MESCyT presenta nueva plataforma estadística interactiva para mejorar la toma de decisiones

Por
MESCyT presenta nueva plataforma estadística interactiva para mejorar la toma de decisiones

Educación Superior estrena ecosistema de paneles de control con datos en tiempo real del sistema universitario

Santo Domingo.– El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) presentó un innovador tablero de estadísticas institucionales, una herramienta interactiva que consolida datos oficiales del sistema de educación superior y que estará disponible en su portal web.

 La iniciativa forma parte del Ecosistema de Dashboards Estadísticos, desarrollado para fortalecer la transparencia, la gestión basada en evidencia y la toma de decisiones en la academia.

Durante la presentación, el ministro Franklin García Fermín destacó el valor estratégico del nuevo sistema: «Lo que queremos mostrarles es una innovación desarrollada por la Dirección de Planificación y Desarrollo junto a la Dirección de Tecnología de nuestro Ministerio. Se trata de un apartado de estadísticas dentro de la plataforma MSIM, donde los usuarios podrán acceder a un tablero y a un repositorio actualizado de publicaciones oficiales».

El tablero integra información clave de las 57 instituciones de educación superior activas en el país, así como sus recintos, centros y extensiones.

También permite visualizar datos sobre matrículas, ingresos, nuevos ingresos, becas nacionales e internacionales, y otras variables esenciales para el análisis del sistema.

Entre sus funcionalidades, la plataforma ofrece mapas interactivos, filtros por provincia, región, categoría institucional, sector, áreas de conocimiento, carreras STEM y origen del estudiante, facilitando un análisis detallado y en tiempo real.

García Fermín resaltó que el tablero estará en constante actualización:  «Cada año se integrarán los nuevos informes de las instituciones, y seguiremos creando tableros sobre investigación, publicaciones científicas y otros temas estratégicos.  Esta herramienta permitirá que todos, desde autoridades hasta investigadores, accedan a datos confiables sin necesidad de solicitar informes por separado».

Asimismo, el Ministerio informó que las universidades ya están siendo capacitadas para reportar datos a través del sistema CNSC, lo que permitirá automatizar las actualizaciones periódicas y asegurar mayor precisión y oportunidad en la información.

El MESCyT reiteró que este lanzamiento reafirma su compromiso con la modernización tecnológica, la transparencia institucional y el fortalecimiento del sistema de educación superior dominicano.

El ministro, doctor, Franklin García Fermín, valoró la estrategia implementanda por sus diferentes departamentos y direcciones de la institución, y manifestó que, el MESCyT continúa fortaleciendo los procesos de planificación, innovación tecnológica y desarrollo institucional que sustentan la modernización del sistema de educación superior en la República Dominicana, liderado por un equipo de profesionales quines lo integran;  Elizabeth Ventura Mora , directora de Planificación y Desarrollo, quien coordina los lineamientos estratégicos y la proyección institucional; Carmen Evarista Matías Pérez , viceministra de Educación Superior, responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las políticas y estándares del sector.

Francisco Batista , director de Tecnología del MESCyT, encargado de dirigir las iniciativas de transformación digital y fortalecimiento de plataformas institucionales; Erly F. Gil Céspedes , coordinadora de Aplicaciones Web, responsable de la gestión y mantenimiento de los sistemas digitales que apoyan las operaciones del ministerio; Dionicio Hernández Casso , analista de Planificación y Desarrollo, quien aporta soporte técnico y análisis estratégico para la toma de decisiones; Gilberto De la Cruz , encargado de Estadística, responsable de la recopilación y procesamiento de datos claves para la evaluación del sistema de educación superior; Fabio Hernández , encargado de Desarrollo e Implementación de Sistemas, enfocado en la creación y optimización de herramientas tecnológicas institucionales; Ana Adames Merán, analista de Estadísticas, quien apoya los procesos de análisis y generación de información confiable para fines de monitoreo y evaluación.

TEMAS: #Decisiones#MESCYT#planificación#plataforma estadística
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación