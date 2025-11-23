Santo Domingo.– El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) presentó un innovador tablero de estadísticas institucionales, una herramienta interactiva que consolida datos oficiales del sistema de educación superior y que estará disponible en su portal web.

La iniciativa forma parte del Ecosistema de Dashboards Estadísticos, desarrollado para fortalecer la transparencia, la gestión basada en evidencia y la toma de decisiones en la academia.

Durante la presentación, el ministro Franklin García Fermín destacó el valor estratégico del nuevo sistema: «Lo que queremos mostrarles es una innovación desarrollada por la Dirección de Planificación y Desarrollo junto a la Dirección de Tecnología de nuestro Ministerio. Se trata de un apartado de estadísticas dentro de la plataforma MSIM, donde los usuarios podrán acceder a un tablero y a un repositorio actualizado de publicaciones oficiales».

El tablero integra información clave de las 57 instituciones de educación superior activas en el país, así como sus recintos, centros y extensiones.

También permite visualizar datos sobre matrículas, ingresos, nuevos ingresos, becas nacionales e internacionales, y otras variables esenciales para el análisis del sistema.

Entre sus funcionalidades, la plataforma ofrece mapas interactivos, filtros por provincia, región, categoría institucional, sector, áreas de conocimiento, carreras STEM y origen del estudiante, facilitando un análisis detallado y en tiempo real.

García Fermín resaltó que el tablero estará en constante actualización: «Cada año se integrarán los nuevos informes de las instituciones, y seguiremos creando tableros sobre investigación, publicaciones científicas y otros temas estratégicos. Esta herramienta permitirá que todos, desde autoridades hasta investigadores, accedan a datos confiables sin necesidad de solicitar informes por separado».

Asimismo, el Ministerio informó que las universidades ya están siendo capacitadas para reportar datos a través del sistema CNSC, lo que permitirá automatizar las actualizaciones periódicas y asegurar mayor precisión y oportunidad en la información.

El MESCyT reiteró que este lanzamiento reafirma su compromiso con la modernización tecnológica, la transparencia institucional y el fortalecimiento del sistema de educación superior dominicano.

El ministro, doctor, Franklin García Fermín, valoró la estrategia implementanda por sus diferentes departamentos y direcciones de la institución, y manifestó que, el MESCyT continúa fortaleciendo los procesos de planificación, innovación tecnológica y desarrollo institucional que sustentan la modernización del sistema de educación superior en la República Dominicana, liderado por un equipo de profesionales quines lo integran; Elizabeth Ventura Mora , directora de Planificación y Desarrollo, quien coordina los lineamientos estratégicos y la proyección institucional; Carmen Evarista Matías Pérez , viceministra de Educación Superior, responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las políticas y estándares del sector.

Francisco Batista , director de Tecnología del MESCyT, encargado de dirigir las iniciativas de transformación digital y fortalecimiento de plataformas institucionales; Erly F. Gil Céspedes , coordinadora de Aplicaciones Web, responsable de la gestión y mantenimiento de los sistemas digitales que apoyan las operaciones del ministerio; Dionicio Hernández Casso , analista de Planificación y Desarrollo, quien aporta soporte técnico y análisis estratégico para la toma de decisiones; Gilberto De la Cruz , encargado de Estadística, responsable de la recopilación y procesamiento de datos claves para la evaluación del sistema de educación superior; Fabio Hernández , encargado de Desarrollo e Implementación de Sistemas, enfocado en la creación y optimización de herramientas tecnológicas institucionales; Ana Adames Merán, analista de Estadísticas, quien apoya los procesos de análisis y generación de información confiable para fines de monitoreo y evaluación.