Obispo Baní exhorta rescatar valores RD

BANÍ, peravia. Monseñor Víctor Masalles, obispo de la Diócesis de la provincia Peravia, clamó por el rescate de los valores morales y cívicos en la sociedad dominicana y se quejó de que algunos profesionales buscan hacerse ricos a toda costa.

Consideró que la sociedad dominicana amerita poner en alto los valores de la honestidad, la responsabilidad, la humidad y la justicia, en su camino hacia el progreso social y económico.

Masalles pronunció el discurso central en la ceremonia de graduación de 344 profesionales de las provincias de la región sur del país que cursaron sus carreras en el recito Baní de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC).

“El mundo necesita profesionales que no buscan a toda costa ser ricos, sino que busquen satisfacer las necesidades de los demás”, expresó el religioso católico. A ustedes se les exige que sean más honestos, que sean íntegros. Se les pide que no vivan para ganar, sino que ganen para vivir”, indicó, tras señalar que el dinero no debe ser el objetivo de la vida, sino un medio para vivir.

“Y no es que el dinero sea malo en sí, No, no es eso, pero siempre aprende a tener dinero, pero no dejes que el dinero te tenga a ti”, insistió.

En ese sentido, aconsejó a los graduandos que “no den leche aguada al mundo, den leche entera, íntegra , pura”.

La ceremonia

La ceremonia de la cuadragésima graduación de la UFHEC fue encabezada por el rector nacional de esa academia, Alberto Ramírez Cabral, quien resaltó la contribución del recinto de Baní al desarrollo profesional y económico de los habitantes de las provincias del Sur.

“Llegamos a Baní el 12 de agosto 2004 a diseñar el tamaño y el alcance de la vida, de los sureños de sus habitantes y hoy estamos aquí graduando personas de Bánica, Elias Piña, El Cercado, Neiba , Vallejuelos y otras comunidades sureñas”. afirmó Ramírez Cabral.

“Estamos satisfaciendo las necesidades y los sueños de muchas personas”, siguió diciendo.

El académico habló en presencia, también, de Tomás Ramírez Mañón, rector de la Universidad Experimental Félix Adam (UNEFA)y Wady Ramírez, rector de la Universidad Eugenio María de Hostos (UNIREMOS).

Igualmente, de Félix Farias, rector del Campus Baní de la UFHEC y Nora Rubirosa, directora del Campus Metropolitano de esa academia.

Exhortación

En nombre de los graduandos habló el egresado de la carrera de Derecho, Freddy Agramonte, quien alcanzó el mayor índice académico.

Exhortó a la juventud a seguir luchando por sus sueños, sin miedo y sin importar la edad, el sexo, la raza o el color de piel.

Los graduandos pertenecen a las carreras de Derecho, Odontología, Enfermería, Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas, Contabilidad, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Educación en sus diferentes menciones y Psicología Clínica.

También, recibieron sus títulos nueve profesionales que cursaron la maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional.

Un apunte

No traicionar principios

Monseñor Víctor Masalles, obispo de la Diócesis de la provincia Peravia, consideró que el hombre debe ser fiel a sus principios , sin permitir que nada ni nadie le saque del camino del bien. “Cuídate de la tentación de querer caer bien a los demás, o de ganar más dinero de lo justo. Busca ser fiel a tus principios”, pidió el religioso católico en su discurso.