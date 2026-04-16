Santo Domingo.– Un cargamento de 151 paquetes de presunta cocaína fueron incautados en las costas de Baní, provincia Peravia, durante un operativo conjunto de la Dirección Nacional de Control de Drogas , la Armada, la Fuerza Aérea y el Ministerio Público, que culminó con la captura de dos hombres.

La interdicción se produjo tras labores de inteligencia que alertaron sobre el ingreso de una lancha sospechosa a aguas territoriales, lo que activó un despliegue inmediato de unidades aéreas, marítimas.

La embarcación tipo “Go Fast” fue interceptada a varias millas náuticas al sur de Baní, donde las autoridades ocuparon cinco pacas que contenían los 151 paquetes de la sustancia narcótica.

En el operativo también se incautó una lanza de 32 pies de eslora, dos motores fuera de borda, combustibles, celulares, baterías para radios y equipos GPS, supuestamente utilizados para coordinar el tráfico ilícito.

La interdicción se produjo en las costas del municipio de Baní durante un amplio despliegue de unidades aéreas, marítimas y terrestres en la cual se inacuató la cocaína.

Las autoridades informaron que existen indicios de que los detenidos habrían lanzado otras pacas al mar Caribe, por lo que equipos de búsqueda mantienen un rastreo activo en toda la zona para recuperar más evidencias.

El Ministerio Público amplía las investigaciones para identificar a otros integrantes de esta red, mientras los detenidos serán sometidos a la justicia y la sustancia enviada al INACIF para determinar su peso exacto.