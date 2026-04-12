Santo Domingo. -El obispo de la Diócesis Stella Maris, monseñor Manuel Ruiz, pidió a las mujeres jóvenes que elijan bien a sus parejas y no se casen con hombres que piensan que ellas son de su propiedad, porque la relación puede terminar en homicidio.

El obispo católico dijo que “pido a las jóvenes e insistió en eso en la escuela, que elijan bien, porque si eligió una persona que piensa que la mujer es de su propiedad, va a terminar mal”, dijo el obispo católico.

“Si usted elige un loco para casarse y no está meditado, usted va a tener problemas, porque eso habla”, precisó.

“Cuando estoy preparando las parejas para el matrimonio, le pregunto si el novio la ha empujado, amenazado”, agregó el religioso.

“Si el hombre tiene unos celos enfermizos y son novios, ¿qué va a pasar cuando estén casados?”, se preguntó el obispo.

“Por eso es por lo que digo que hay que leer los signos, el lenguaje de lo que está pasando”, aconsejó Monseñor Ruiz, durante una entrevista en el programa D Agenda, por los canales Telesistema, canal 11 y TV Quisqueya.

Agregó que “tenemos que prestarle atención a eso seriamente. Y he pedido que se hagan unos estudios en la mente de quienes ya están presos, que no se suicidaron, para ver qué es lo que pasa por esa cabeza”.

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Asimismo, cuestionó la existencia en el país de “una violencia estructural” que se manifiesta asesinatos de mujeres, robos y homicidios y otros delitos que mantienen en vilo a la sociedad y abogo por una “cruzada nacional de pacificación”

El obispo católico dijo que no es posible que por cualquier tontería una persona “le dispare o entre a machetazos a otro ciudadano”.

“Hay un problema de violencia grave que amerita una cruzada nacional de pacificación”.

Aseguró que el 85 por ciento de los hechos violentos que se producen en el país son riñas entre amigos en el barrio, en el bar.

Se quejó de que, sin embargo, los hechos de violencia que más resaltan son los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas. “Es un problema de violencia estructural que tenemos”, dijo.