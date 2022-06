Objetan proyecto del Código Electoral

Los presidentes del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Camacho, y de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, rechazaron esta mañana el proyecto de Código Electoral que se conoce en la Cámara de Diputados, por considerar que sería traumático para el desenvolvimiento de las labores de cara a las elecciones del año 2024.

Coincidieron en que sería imposible tener listo un Código Electoral que recoja todas las disposiciones electorales antes de las próximas elecciones y señalaron que los códigos tienen la particularidad que se pierde mucho tiempo.

“Un Código, porque como su nombre lo indica es agrupar muchas disposiciones que están dispersas, eso es más traumático y necesita más tiempo, ver las leyes en aquellas partes en las cuales se requiere que se le modifique”, explicó Camacho.

Añadió que “ciertamente con el escenario que viene, las leyes vigentes tendríamos los órganos constitucionales involucrados en los procesos eleccionarios de una forma u otra vamos a tener serias dificultades para poder tomar decisiones que no sean cuestionables, y sobre todo en un escenario tan difuso, que contienen esas disposiciones”.

Camacho dijo que la Ley 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas y la 15-19 Orgánica del Régimen Electoral, tienen que ser adecuadas frente a la realidad de las próximas elecciones y que la principal dificultad es que no hay tiempo para embarcarse en un proyecto de Código Electoral.

Mientras que Jáquez Liranzo dijo que no respaldan el Código Electoral porque eso podría distraer la reforma de las leyes electorales. “No, nosotros no apoyamos un Código Electoral porque entendemos que eso podría distraer la reforma, toda vez que es mejor hacerlo por las leyes especiales que tenemos, por la Ley de Régimen Electoral que ya está aquí en el Congreso, la de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas que va a estar en los próximos días, y si se trata del tema de la ley del Tribunal Superior Electoral que hay un proyecto que cursa aquí en el Congreso Nacional”, consideró.

Añadió que “los código normalmente tienden a extenderse porque la discusión de un artículo puede arrastrar todo el texto legislativo y ese es el tema”.

Jáquez Liranzo dijo que un Código en estos momentos no es práctico porque no hay tiempo de cara a las elecciones del año 2024. “El Código no es práctico, el siclo electoral y el calendario no aguantaría la discusión de un código, no hay tiempo”, afirmó.

Explicó que en la mesa del diálogo que se realiza en la Universidad Católica Madre y Maestra, ya se consensuó la Ley Orgánica del Régimen Electoral y enviada al Congreso Nacional.

“Ya faltaría la Ley de Partidos Políticos y se iba a conocer, pero por el sentido fallecimiento del delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral, Orlando Jorge Mera, se pospuso en la mesa y en los próximos días será conocida y estamos seguros que también se va a concluir y ya todo estará en el escenario natural que es el Congreso Nacional”, declaró. Dijo esperar que en la presente legislatura se pueda aprobar la adecuación de las leyes electorales con miras a las próximas elecciones.