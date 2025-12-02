Sanbto Domingo.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ratificó este martes a tres jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), manteniendo la continuidad de Ygnacio Camacho Hidalgo, como presidente del órgano y los mimbros titulares, seguirán Pedro Pablo Yermenos y Fernando Fernández Cruz.

En la misma sesión, el CNM seleccionó a Rafaelina Peralta y Lenis García Guzmán como nuevos integrantes del TSE, tras evaluar los perfiles de los aspirantes en cuatro rondas de sesiones en las que fueron ex.

El anuncio fue hecho por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y la magistrada Nancy Salcedo, luego de la reunión encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

En el encuentro participaron también los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Senado y la Cámara de Diputados, además de representantes de ambas cámaras.