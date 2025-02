Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani (17) Shohei Ohtani (17), de los Dodgers de Los Ángeles, realiza ejercicios durante el entrenamiento de primavera, el sábado 15 de febrero de 2025, en Phoenix. (Foto AP/Ashley Landis) works out during spring training baseball practice, Saturday, Feb. 15, 2025, in Phoenix. (AP Photo/Ashley Landis)