USA TODAY.- El jardinero superestrella Juan Soto acaba de conseguir el contrato más grande en la historia de los deportes profesionales cuando Soto y los Mets de Nueva York acordaron un contrato récord de 15 años y $765 millones.

El valor total y actual de su contrato supera al de la superestrella Shohei Ohtani, quien firmó un contrato de 10 años y 700 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles hace un año.

El valor anual promedio de Soto de 51 millones de dólares es un récord para un jugador de béisbol, ya que no contiene dinero diferido.

El acuerdo incluye una cláusula de rescisión del contrato después de cinco años y tiene escalas que pueden superar los 800 millones de dólares.

Acuerdo se firmó anoche

LA PRENSA ASOCIADA.- Juan Soto y los Mets de Nueva York pactaron el domingo por la noche un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo no se había anunciado y estaba sujeto a la finalización exitosa de un examen físico.

Se trata del duodécimo contrato con un valor de al menos 325 millones de dólares en las Grandes Ligas de Béisbol.

A continuación, el resto. Las cifras fueron obtenidas por The Associated Press de fuentes de jugadores y directivos e incluyen todos los ingresos garantizados, pero no los ingresos por posibles bonificaciones de incentivo. No hay distinción para el dinero diferido: