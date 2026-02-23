Omar Fernández afirma que apagón evidencia «descuido estructural» de las autoridades

SANTO DOMINGO.– El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, reaccionó al apagón nacional registrado este lunes asegurando que el evento trasciende la categoría de accidente y refleja fallas estructurales en la gestión del sistema eléctrico.

A través de sus declaraciones, el legislador manifestó que “el apagón de hoy dejó de ser un accidente y pasa a evidenciar algún grado de descuido estructural por parte de la autoridad”.

Fernández subrayó que no se trata de un hecho aislado, al recordar que es la segunda vez en menos de tres meses que se produce un colapso de esta magnitud. En ese sentido, consideró que la situación ameritaba la adopción de medidas correctivas inmediatas. “Siendo esta la segunda vez que se registra un colapso en apenas tres meses, la lección invitaba a optimizar con urgencia los rezagos en nuestro sistema eléctrico nacional”, expresó.

El congresista también hizo énfasis en el impacto que este tipo de eventos tiene sobre la población. Afirmó que, independientemente de las explicaciones técnicas o los debates políticos, quienes resultan más afectados son los ciudadanos. “La peor parte recae sobre la ciudadanía, que no tiene por qué cargar con explicaciones técnicas, pero le toca pagar los platos rotos de lo sucedido, sin importar sus banderías políticas”, sostuvo.

Aunque las autoridades informaron sobre la normalización de algunos servicios de transporte, como el Metro y el Teleférico, Fernández advirtió que todavía se reportan intermitencias que generan incertidumbre y complicaciones en distintos puntos del país.

El apagón fue provocado por una “falla mayor” en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), de acuerdo con un comunicado emitido por la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED). La entidad indicó que el incidente se produjo en horas de la mañana y que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia para iniciar la recuperación del servicio.