Santo Domingo.-La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) realizó una conferencia magistral en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica, el diseño y la comercialización de marcas a través del uso de patentes en el sector deportivo.

El evento fue encabezado por el director general de la ONAPI, Salvador Ramos, quien subrayó que el ámbito deportivo también implica la protección de derechos marcarios, el registro de diseños industriales y la gestión estratégica de la imagen como activos clave dentro de la propiedad intelectual.

Impulso a la innovación en el deporte

Durante la actividad, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual acompañó la iniciativa con el propósito de sensibilizar sobre la importancia de proteger marcas y patentes tanto a nivel nacional como internacional.

La conferencia fue impartida por la consultora Natalia Delfino, bajo el tema “La Propiedad Intelectual como motor de innovación y creación de valor en el sector deportivo”, donde abordó mecanismos para proteger innovaciones vinculadas al deporte y su impacto en la economía.

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Delfino planteó la necesidad de entender el deporte como un sistema de activos, especialmente cuando el talento no logra capturar el valor generado. Además, explicó cómo se monetizan estos activos en la economía digital y destacó oportunidades para América Latina y el Caribe, con énfasis en la República Dominicana.

Retos y oportunidades para las Mipymes

De su lado, el viceministro de Fomento a las Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Jorge Morales, señaló que instituciones como la ONAPI resultan fundamentales para enfrentar los desafíos actuales en materia de registro de marcas deportivas y protección de la propiedad intelectual.

En la actividad participaron viceministros de Industria y Comercio, representantes del sector empresarial, así como colaboradores de Onapi.

Indicó que mediante estas herramientas es posible resguardar invenciones, diseños, marcas e historias que impulsan el deporte, fortalecen la identidad de los equipos e incentivan la inversión.

En ese contexto, se destacó que las patentes, marcas y derechos de autor permiten proteger equipamientos, identidades deportivas y transmisiones, generando valor económico sostenible y fomentando el desarrollo del sector.

En la actividad participaron viceministros de Industria y Comercio, representantes del sector empresarial, decanos jurídicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como delegados del comisionado del béisbol dominicano, ligas deportivas y funcionarios de la institución.

Con esta conferencia, la entidad dijo que busca fortalecer la cultura de gestión de activos intangibles, posicionando el deporte no solo como disciplina competitiva, sino como una industria con potencial para generar inversión, innovación y crecimiento económico en el país.