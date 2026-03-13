ONAPI y PUCMM firman acuerdo para impulsar innovación tecnológica en Santiago

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PCMM), sede Santiago, firmaron un acuerdo de colaboración para instalar un Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) en la universidad.

Esta iniciativa busca fortalecer la investigación, la innovación y la protección de la propiedad industrial dentro del ámbito académico y empresarial.

Con la instalación del CATI-Periférico en la PCMM, investigadores, estudiantes, emprendedores y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) podrán acceder a información tecnológica especializada. Además, tendrán acceso a bases de datos de patentes, capacitaciones y orientación sobre propiedad industrial.

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El director general de ONAPI, Salvador Ramos, destacó que este acuerdo representa un paso importante para la institución, ya que permite seguir acercando los servicios relacionados con patentes e innovación a las universidades del país.

Explicó, esto facilita que las iniciativas tecnológicas y los proyectos desarrollados en la academia puedan protegerse y formar parte del proceso de desarrollo e innovación nacional.

Los CATI son oficinas impulsadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que ofrecen asesoría en propiedad intelectual a emprendedores, inventores e investigadores. Actualmente, ONAPI ha establecido ocho centros de este tipo en diferentes puntos del país.

Por su parte, el rector de la PUCMM, reverendo padre Secilio Espinal, señaló que los CATI representan un apoyo importante no solo para la comunidad universitaria, sino también para la sociedad en general. A través de estos centros se ofrece acompañamiento en temas de derechos industriales, procesos legales, formación, orientación y capacitación para que las iniciativas puedan desarrollarse y registrarse correctamente.

En la firma del acuerdo participaron funcionarios de ONAPI, así como decanos y directores de la PCMM, sede Santiago.

Con este convenio, ONAPI, a través del CATI, busca impulsar el emprendimiento y promover el registro de marcas y nombres comerciales tanto en el ámbito académico como en el empresarial, contribuyendo así al desarrollo económico y social del país.