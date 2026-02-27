ONU exige la liberación de todos los presos políticos en Venezuela tras amnistía

Redacción Internacional.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió este viernes la liberación de todos los presos políticos de Venezuela que aún no han sido puestos en libertad tras la amnistía y también la revisión del estado de emergencia.

“En Venezuela, tomo nota de la liberación de algunas personas que fueron detenidas arbitrariamente e insto a la liberación de las restantes”, dijo Türk durante la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

El alto comisionado determinó que el estado de emergencia en el país “debe ser revisado para asegurar que respete el espacio cívico y los derechos humanos” y subrayó que “la sociedad civil y los grupos de víctimas deben poder participar significativamente en los asuntos públicos».

El pasado 19 de febrero, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría oficialista, aprobó una Ley de Amnistía concebida en principio para casos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, pero que se aplicará de forma específica en 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

En esta última semana se han producido 217 excarcelaciones, pero quedan, según registros independientes, más de 500 presos políticos, lo que mantiene a familiares en las afueras de centros de detención a la espera de nuevas liberaciones.