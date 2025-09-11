Santiago.– Operación Discovery 3.0, un caso que ha acaparado la atención pública, la jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra Yiliana María Cruz García y Kelvin Bladimir Vásquez Santana, señalados como miembros de una red que estafaba a ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro y luego blanqueaba capitales.

La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, ordenó que los imputados cumplan la medida en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Mujeres y Rafey Hombres, respectivamente, además de declarar el caso de tramitación compleja.

Ministerio Público presenta pruebas

Los fiscales Claudio Cordero y Elvin Ventura, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago, presentaron ante el tribunal diversas evidencias que vinculan directamente a los acusados con la estructura criminal.

Con esta decisión, suman nueve los imputados que han recibido medidas de coerción en el marco del proceso judicial por este caso.

Discovery 3.0: implicados ya enfrentan medidas

El pasado viernes, la jueza Yiberty Polanco Herrán impuso distintas medidas de coerción a otros siete procesados, incluyendo prisión preventiva para Bernardo Taveras Vélez, uno de los presuntos cabecillas, y prisión domiciliaria con grilletes electrónicos para Jesús Manuel Castaños Colón, debido a su estado de salud.

Además, el tribunal dispuso arresto domiciliario para Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña, valorando su cooperación con el proceso, mientras que a Gipsy Pamela Castaños García le impuso una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora.

Estructura dedicada a fraude digital y lavado de activos

La red criminal utilizaba plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, causando perjuicio económico a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada.

La Operación Discovery 3.0 es el resultado de más de dos años de investigación, dando continuidad a los esfuerzos del Ministerio Público con las operaciones anteriores Discovery y Discovery 2.0.

Extradiciones en curso

En el marco de este operativo también fueron arrestados Oscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez (Paflow), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello, quienes aceptaron voluntariamente su extradición a Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por estos delitos.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia conocerá la solicitud de extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (Joseo Núñez Núñez), quien guarda prisión preventiva en el CCR Rafey Hombres de Santiago mientras se completa el proceso.