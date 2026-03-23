Hombre que mata amigo por deuda fue condenado a 30 años de prisión

Santo Domingo. – La Sala Penal del Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 30 años de prisión a un hombre hallado culpable de asesinar a otro en el sector Los Americanos, en Los Alcarrizos, y posteriormente arrojar su cadáver en un terreno baldío de Hato Nuevo. El hecho ocurrió en agosto de 2023.

Sentencia y condena

La pena fue impuesta a Hamye Luis Peralta Colón por el homicidio de Carlos Daniel Rosario Ruiz.

Motivo del crimen

De acuerdo con la acusación, sustentada en las investigaciones de la fiscal Yessica Durán, el imputado sostuvo una discusión con la víctima, quien presuntamente se negó a pagar una deuda de RD$2,500.

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Arma utilizada

El expediente detalla que Peralta Colón utilizó unas tijeras que se encontraban en la vivienda de Rosario Ruiz, las cuales eran empleadas por este en su oficio como sastre.

Traslado del cadáver

Tras cometer el crimen, el agresor trasladó el cuerpo hacia un terreno baldío próximo a Hato Nuevo, en Manoguayabo, donde fue hallado 20 días después en estado de descomposición.

Proceso judicial

Durante el juicio, los fiscales Francheska Alcántara, Brenda Reyes y Nicasio Pulinario expusieron que los familiares de la víctima denunciaron su desaparición al no lograr contactarlo.

Asimismo, el Ministerio Público presentó múltiples pruebas, incluyendo videos en los que se observa al condenado entrar a la vivienda del sastre, salir con el cuerpo sin vida y subirlo a un vehículo marca Chevrolet, propiedad de la víctima.

Intento de venta del vehículo

Según declaraciones de testigos, el acusado intentó vender el automóvil en distintos sectores de Los Alcarrizos tras cometer el hecho.

Decisión del tribunal

Las juezas Leonarda Quezada, Sandra Josefina Cruz y Clara Rivera ordenaron que el condenado cumpla la pena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria, por violación de los artículos 379, 382, 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano.