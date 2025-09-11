La Altagracia.– El Juzgado de la Instrucción del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de La Altagracia impuso prisión preventiva como medida de coerción contra José Laurencio Severino, conductor del camión recolector de basura involucrado en el accidente mortal ocurrido en la comunidad de La Ceiba, Higüey.

El tribunal dispuso que el imputado cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-14 de Anamuya, en Higüey.

Tragedia en La Ceiba

El siniestro ocurrió el pasado sábado en horas de la noche, en la carretera La Ceiba–Otra Banda, cuando el camión recolector de basura, propiedad de una empresa privada, impactó una camioneta en la que viajaban varias personas que regresaban de un servicio religioso.

La camioneta accidentada posteriormente embistió una motocicleta, según el reporte preliminar ofrecido por las autoridades competentes.