Oportunismo en la política

Los procesos políticos y electorales que han transcurrido en la República Dominicana en las últimas tres décadas si para algo han servido es para demostrar que una de las expresiones políticas más degradadas y oportunista es lo que quedó del Partido Reformista Social Cristiano(PRSC).

A la muerte de su máximo y único líder, el doctor Joaquín Balaguer, ese colectivo político se constituyó en el escenario político nacional en una verdadera sanguijuela del presupuesto nacional incapaz de vivir de otra cosa que no sea de un cheque o posición en el gobierno de turno.

Es repugnante ver como la mayoría de los hombres y mujeres de esa otrora maquinaria política son capaces de todo por “siempre estar arriba” disfrutando de las mieles del poder sin importarle nada, su oxígeno es estar en la nómina pública.

Una gran parte de esa dirigencia alta y media anduvo como perrito faldero de los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, y ahora señores de manera desvergonzada lo hacen detrás de un gobierno de un partido político que históricamente ha sido su adversario.

Y que no me vengan ellos, de que eso es pragmatismo político, que los tiempos han cambiado y que la política es dialéctica, porque eso no es más que un vulgar oportunismo que debe llenarlos a todos de vergüenza.

Sabemos que la partidocracia dominicana luego de la muerte de los tres principales líderes políticos, profesor Juan Bosch, doctor Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez, se ha visto un poco afectada, no hay dudas, pero no es justo que los reformistas con ese comportamiento contribuyan acelerar su deterioro.

Esos grupos no piensan en historia, en el legado histórico de su fenecido líder Joaquín Balaguer.