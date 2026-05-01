La Fuerza del Pueblo (FP) manifestó su firme rechazo a la propuesta del Gobierno de recortar a la mitad los fondos destinados por ley a los partidos y agrupaciones políticas, por considerar que la iniciativa no es la solución real para enfrentar la crisis internacional provocada por el conflicto bélico en el Medio Oriente.

El partido que preside el expresidente Leonel Fernández aclaró que, aunque la medida pueda ser popular, el ahorro sería de solo RD$800 millones en el Presupuesto General del Estado.

Estas declaraciones surgen tras el anuncio del Poder Ejecutivo sobre un plan de austeridad que busca ahorrar RD$40 mil millones en total.

Dentro de este paquete de medidas se incluyó específicamente la reducción del financiamiento público a las diversas organizaciones de carácter político.

Haivanjoe Ng Cortiñas, secretario de Asuntos Económicos de la FP, enfatizó que cualquier ajuste en el presupuesto nacional debe priorizar la estabilidad de los precios básicos para la ciudadanía, tras entender que es fundamental evitar alzas en la factura eléctrica y los hidrocarburos.

“Ese debe ser el compromiso central de estas medidas, porque gasolina, transporte y energía impactan de forma inmediata el costo de la vida, alimentos y el bolsillo de la población”, expuso el dirigente político en respuesta a la iniciativa del Gobierno.

El artículo 224 de la Ley de Régimen Electoral establece lo siguiente: “Se consignará en el Presupuesto General del Estado un monto equivalente al medio por ciento (1/2 %) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento (1/4 %) en los años en que no haya elecciones generales”.

Te puede interesar: El Estado financió a partidos con RD$27 mil millones desde 1998

Para Ng Cortiñas, más que anuncios generales, el momento exige precisión legal, eficiencia fiscal y protección social. “Si la contención del gasto no evita mayores cargas para la ciudadanía, perdería gran parte del sentido económico”, indicó el miembro de la Dirección Política del partido opositor, en un documento enviado a esta redacción.

Historia

Este año, la Junta Central Electoral (JCE) estableció una distribución de RD$1,620 millones entre los 34 partidos y siete movimientos reconocidos, en virtud de la consignación en la Ley de Presupuesto General del Estado.

FP

Si se aplica la reducción propuesta por el Poder Ejecutivo, el monto total a repartir caería a RD$810 millones, siendo los más afectados los partidos mayoritarios: Partido Revolucionario Moderno (PRM), FP y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes tienen asignados RD$432 millones cada uno.

El artículo 61 de la Ley de Partidos dice que el 80 % del dinero irá a los partidos grandes y el 20 % a los pequeños.