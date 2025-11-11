Ciudadanos aguardan en las afueras de la estación Juan Pablo Duarte en el Metro de Santo Domingo el martes 11 de noviembre de 2025. / José Francisco. / El Nacional

Santo Domingo.– La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que el servicio del Metro y el Teleférico de Santo Domingo fue restablecido y que se ofrecerá de manera gratuita hasta las 12:00 de la noche de este martes 11 de noviembre, para facilitar el regreso de los usuarios a sus hogares tras la interrupción eléctrica que afectó al país.

De acuerdo con el comunicado oficial, la operación se reanudó completamente en la Línea 1 del Metro, desde la estación Centro de los Héroes hasta Mamá Tingó; en la Línea 2, desde María Montez hasta Eduardo Brito; y en la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo.

No obstante, la Opret precisó que el tramo correspondiente a la extensión de la Línea 2 (2B), entre las estaciones Ercilia Pepín y Concepción Bona, permanece fuera de operación, mientras los equipos técnicos continúan los trabajos para restablecerlo a la mayor brevedad posible.

La institución explicó que la normalización del servicio fue posible luego del restablecimiento del suministro eléctrico en la subestación Isabela, afectada por el apagón nacional ocurrido horas antes.

La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía durante la eventualidad y reiteró su compromiso con ofrecer un servicio de transporte seguro, eficiente y de calidad.