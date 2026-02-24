Actualidad Gobierno

Desde este miércoles: estos son los horarios de la nueva Línea 2C del Metro y uso totalmente gratis

En su trayecto, la Línea 2C del Metro de Santo Domingo conecta 14 comunidades en áreas densamente pobladas de Santo Domingo Oeste. / Presidencia RD

Santo Domingo.– La Línea 2C del Metro de Santo Domingo iniciará operaciones este miércoles con horario especial, un día después de ser inaugurada por el presidente Luis Abinader.

Durante el período de “marcha blanca”, el servicio será gratuito hasta Semana Santa, como parte del proceso de integración gradual de los usuarios a la nueva extensión del sistema.

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó que el servicio operará en dos tandas.

De lunes a viernes

Mañana: 6:00 A.M. – 10:00 A.M.
Tarde: 4:00 P.M. – 8:00 de la noche.

Los sábados el horario será:

Mañana: 6:00 A.M. – 10:00 A.M.
Tarde: 12:00 P.M. – 4:00 de la tarde.

En tanto, los domingos y días feriados el Metro funcionará en horario corrido de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, se supone que esto se debe a que es un día familiar.

Servicio gratuito en fase inicial

Según explicó la EMET, la gratuidad aplicará únicamente durante la etapa de prueba operativa, con el objetivo de evaluar el flujo de pasajeros y realizar los ajustes necesarios antes de su funcionamiento regular.

La Línea 2C conecta el kilómetro 9 de la autopista Duarte con la entrada del municipio de Los Alcarrizos y forma parte de la ampliación del sistema de transporte masivo en el Gran Santo Domingo.

