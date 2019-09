Un buen amigo, que es además cultor de la palabra, me colocó en situación de confesar mi ignorancia cuando me dijo, en conversación amena, que el sustantivo colonia, y por supuesto los vocablos que forman esa familia de palabras, derivan del apellido del “almirante de la mar océana” que llegara a nuestro continente en 1492, tras salir de puerto español con destino a las Indias Occidentales.

No me confieso cartesiano (seguidor de Descartes), pero acepto que la duda es una aliada del conocimiento. En este caso experimenté la confirmación de este aserto. Dado que lo escrito, escrito está, veamos ahora la consulta a ese juez estricto, aunque no infalible, que es el Diccionario de la lengua española, con algunas precisiones al respecto.

Colonia. Procede del latín colonia, de colonus, que significa ‘labrador’, ‘colono’. De once acepciones que le asigna el DLE, reproduzco ocho: 1. f. Conjunto de personas que, procedentes de un territorio, se establecen en otro. 2. f. Territorio o lugar donde se establece una colonia.3. f. Territorio fuera de la nación que lo hizo suyo, y ordinariamente regido por leyes especiales.4. f. Territorio dominado y administrado por una potencia extranjera.5. f. Conjunto de los naturales de un país, región o provincia que habitan en otro territorio. Colonia asturiana en Madrid.6. f. Grupo de viviendas semejantes o construidas con una idea urbanística de conjunto.7. f. Residencia veraniega para vacaciones infantiles, generalmente en el campo o en la playa. Ha mandado a sus hijos a una colonia de verano.8. f. Grupo de animales de una misma especie que conviven en un territorio limitado. Colonia de garzas.

Les agrego una apreciación sociológica de la palabra colonia, tomada de una publicación especializada: “Colonia: Establecimiento fundado por una nación en otro país y gobernado por la metrópoli, regido por leyes especiales. España fue la principal colonizadora de América”. (José Ulises Rutinel y Darío de León, Diccionario histórico dominicano, ed. Naha, Santo Domingo, 1995, pág. 81 ).

Continuamos con el Diccionario académico:

Colono, na. Del latín colonus, que deriva del verbo colere que significa ‘cultivar’. 1. m. y f. Persona que coloniza un territorio o que habita en una colonia1. 2. m. y f. Labrador que cultiva y labra una heredad por arrendamiento y suele vivir en ella.

Coloniaje. De colonia1.1. m. (América). Período histórico durante el que los países americanos fueron una colonia española.

Colonialismo. m. Tendencia a establecer y mantener colonias.

Vista la brevedad de esta definición, pese a la carga semántica que conlleva, les transcribo la siguiente: “Colonialismo. Doctrina imperialista que considera solo la colonización como medio de provecho de las naciones colonizadoras. / Tendencia a tender un territorio bajo dominio político o económico”. (Rutinel y De León, p. 82).

Colonizador, ra. adj. Que coloniza. Apl. a pers., u. t. c. s.

Colonial. 1. adj. Perteneciente o relativo a la colonia1.2. adj. ultramarino (? traído del otro lado del mar). Frutos coloniales.1. adj.

Colonialista. 1. adj. Perteneciente o relativo al colonialismo.2. adj. Partidario del colonialismo. Apl. a pers., u. t. c. s.

Colonizar. 1. tr. Formar o establecer colonia en un país. 2. tr. Fijar en un terreno la morada de sus cultivadores.

Colonización. 1. f. Acción y efecto de colonizar.

Colonato. 1. m. Sistema de explotación de las tierras por medio de colonos. Conjunto de los colonos.

Dos palabras son claves para determinar la etimología del vocablo colonia: colono (de colonus, labrador) y cultivar (colere). Cuando Cristóbal Colón inició la colonización en nuestra tierra, la lengua latina llevaba mucho tiempo de existencia.

En español, las palabras relativas al nombre del navegante genovés derivan de su apellido original: Colombo. De ahí colombino, colombina, Colombia…