Pablo Alborán sorprende al cantar ‘Quién’ en merengue típico

El cantautor español Pablo Alborán sorprendió el viernes a sus fanáticos al interpretar la versión en merengue típico de “Quién”, una de sus principales canciones lanzada en el 2012.

El artista cantó en vivo el merengue típico durante el programa radial “El Vacilón de la Mañana”, que se transmite en Estados Unidos por La Mega 97.9 FM con Frederick Martínez “El Pachá”, DJ Aneudy y Excarlet Molina.

“Me encanta… Oye, me encanta”, expresó Alborán entre risas tras su interpretación que finalizó exclamando enérgicamente “El Grupaso”.

El tema originalmente del género pop fue popularizado en República Dominicana como merengue típico por El Grupaso, agrupación también conocida como Urbanda. La adaptación lanzada en 2018 tuvo gran éxito con Jorge Lewis como voz principal.

«Agradecido por días como los de hoy en Nueva York. El nuevo disco que sale el 7 de noviembre trae sorpresitas», compartió el cantante en sus redes sociales junto al video de su interpretación en radio.

“¿Se imaginan?”, publicó El Grupaso en su cuenta de Instagram haciendo referencia a una colaboración musical con Pablo Alborán, por lo que motivó a sus seguidores a mencionar al cantante en comentarios.

“Queremos este remix. Los queremos chicos!!”, “Se ve su felicidad como artista al ver una versión diferente de su tema”, “Es que Dios es bueno y no abandona a sus hijos imagínese esa colaboración”, “Ese COLLAB se fuera MUNDIAL, cuadren eso pero ya!!!”, comentaron fanáticos.