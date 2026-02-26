El productor y compositor puertorriqueño Tainy habló este jueves acerca de la polémica que rodea la canción “Rosita”, en colaboración con los cantantes puertorriqueños Rauw Alejandro y Jhayco, por la frase: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

La línea generó diversas reacciones al hacer referencia al cantante mexicano, expareja de la artista argentina Cazzu, quien expresó públicamente su disgusto por el tema.

Propósito

Marcos Efraín Masís Fernández, nombre real de Tainy, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a los artistas y explicó que el propósito de la canción siempre fue resaltar la unión entre Jhayco y Rauw.

«El propósito de crear “Rosita” siempre fue la unión: poder escuchar a Jhayco y a Rauw juntos por primera vez en un mismo tema. La intención nunca fue ni ofender, ni herir y mucho menos faltarle el respeto a ninguna persona».

Tainy junto a Rauw Alejandro y Jhayco

Lamento

Asimismo, lamentó la interpretación que algunas personas han dado al tema.

«Lamento mucho que para algunas personas el resultado haya sido el contrario. Entiendo que todos tenemos puntos de vista distintos y que no siempre interpretamos las cosas de la misma manera; eso es algo que entiendo y respeto».

Deseo

El productor aseguró que su deseo es que la música continúe siendo un espacio de encuentro.

“De corazón, solo deseo que, en una era donde muchas veces resalta lo negativo, podamos seguir disfrutando de algo tan especial como la música, para que nos una y nos acompañe en los momentos difíciles, cuando más la necesitamos”.

Agradecido

Finalmente, destacó que ese ha sido su propósito desde sus inicios en la industria y agradeció el apoyo de sus seguidores.

