Nueva York.- Tres íconos del merengue dominicano —Alex Bueno, Fernando Villalona (El Mayimbe) y Eddy Herrera (El Galán del Merengue)— están dominando las emisoras nacionales e internacionales con nuevos temas que destacan por su calidad musical y arreglos modernos.

Las canciones que actualmente suenan con fuerza son “Novato apostador” de Eddy Herrera, “Gente luminosa” de Alex Bueno y “Devuélveme el amor” de Fernando Villalona.

Eddy Herrera brilla con “Novato apostador”

La producción “Novato Apostador” presenta un merengue renovado y elegante, con arreglos sinfónicos grabados por la Orquesta Filarmónica de Asunción, logrando una fusión entre lo clásico y lo bailable.

Este álbum, respaldado por un equipo de élite, refleja la apuesta de Herrera por elevar el merengue a nuevas alturas, con una propuesta rítmica moderna y sofisticada.

Alex Bueno lanza “Gente luminosa”, un merengue con mensaje

Por su parte, Alex Bueno continúa su gran año musical con “Gente luminosa”, un tema moderno que celebra a las personas que iluminan la vida de los demás con su alegría y amor.

La canción forma parte de su álbum “El Más Completo”, una de las producciones más ambiciosas de su carrera, y combina el merengue tradicional con sonidos contemporáneos, reafirmando su capacidad de reinventarse sin perder su esencia.

Fernando Villalona impacta con “Devuélveme el Amor”

El legendario Fernando Villalona, conocido como El Mayimbe, también conquista la radio con su versión en merengue de “Devuélveme el amor”, arreglada magistralmente por Hendry Zarzuela.

El tema forma parte del álbum “A la manera mía” y cuenta con un videoclip producido por Edwinfilms Valdez, reforzando la presencia visual y musical de Villalona en la escena actual.

Tres leyendas impulsan un renacer del merengue

Con estas nuevas producciones, los tres artistas reafirman su compromiso con el género y demuestran que el merengue sigue más vivo que nunca, evolucionando sin perder su identidad.

Emisoras como Super K 100.7, de La Vega, han destacado estos temas, sonándolos con frecuencia por su calidad, frescura y autenticidad.