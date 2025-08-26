Santo Domingo.- El futbolista de la selección dominicana, Pablo Rosario, habría viajado a Portugal para realizarse el examen médico y concretar su fichaje con el Porto, de la primera división lusa, según informaron medios de ese país europeo.

Rosario, mediocampista de 28 años, militó varias temporadas en el Niza de la Liga Francesa, pero habría llegado a un acuerdo contractual hasta 2028 con el club portugués, de acuerdo con fuentes cercanas al Porto.

Pablo Rosario cerca del Porto

El jugador, nacido en Ámsterdam, representó a la selección dominicana en la pasada Copa Oro, torneo en el que destacó por su calidad en el mediocampo.

Además, Rosario está convocado para el partido amistoso que la escuadra quisqueyana disputará ante Jordania, el próximo 9 de septiembre.