ARCHIVO - Foto del 21 de marzo del 2023, el japonés Munetaka Murakami corre las bases tras batear un jonrón en el encuentro del Clásico Mundial ante Estados Unidos. (AP Foto/Marta Lavandier, Archivo)

Chicago.— En un movimiento clave dentro de su proceso de reconstrucción, los Medias Blancas de Chicago reforzaron su ofensiva al incorporar al destacado toletero japonés Munetaka Murakami, quien acordó un contrato de dos años y 34 millones de dólares con la organización.

Murakami, que cumplirá 26 años el próximo 2 de febrero, pasa a integrar un núcleo joven y prometedor de bateadores que incluye a Colson Montgomery, Kyle Teel y Chase Meidroth. Chicago viene de terminar último en la División Central de la Liga Americana con marca de 60-102, aunque representó una mejora de 19 victorias con relación a la temporada anterior.

El acuerdo contempla un bono de firma de un millón de dólares, pagadero dentro de 30 días, además de salarios de 16 millones para 2026 y 17 millones para 2027.

El salario correspondiente a 2027 podrá incrementarse según el desempeño de Murakami en 2026, con incentivos que incluyen un millón de dólares por ganar el premio al Jugador Más Valioso, 500 mil si finaliza segundo o tercero en la votación, 250 mil si queda entre el cuarto y décimo puesto y otros 250 mil dólares en caso de obtener el Novato del Año.

Condiciones del contrato y beneficios

El pelotero no podrá ser enviado a ligas menores sin su consentimiento y se convertirá en agente libre al finalizar el contrato. El acuerdo también garantiza un intérprete provisto por el club y el reembolso de vuelos entre Japón y Estados Unidos.

Como parte del traspaso, los Medias Blancas deberán pagar una tarifa de publicación de 6,575,000 dólares a los Yakult Swallows, equipo de la Liga Central japonesa al que pertenecía Murakami. La franquicia nipona también recibiría una tarifa suplementaria del 15% de cualquier aumento activado.

Trayectoria estelar en Japón

Murakami fue Jugador Más Valioso de la Liga Central en 2021 y 2022. En la más reciente temporada estuvo limitado a 56 partidos debido a una lesión en el oblicuo, en los que bateó para .273, con 22 jonrones y 47 carreras impulsadas, aunque se ponchó en 64 ocasiones.

En 2022 conectó 56 cuadrangulares para romper el récord histórico de Sadaharu Oh para un jugador nacido en Japón en el Nippon Professional Baseball, convirtiéndose además en el pelotero más joven en conquistar la Triple Corona. Antes de una campaña afectada por lesiones en 2023, había superado los 30 jonrones en cuatro temporadas consecutivas.

A lo largo de ocho campañas en la Liga Central, todas con los Swallows, Murakami acumula promedio de .270, con 246 jonrones, 647 remolcadas y 977 ponches en 892 juegos. Tras jugar mayormente en la primera base en sus primeros años, se ha desempeñado principalmente como antesalista desde 2021.

Impacto internacional y reglas de publicación

En el Clásico Mundial de Béisbol 2023, Murakami fue decisivo al conectar el doble que dejó en el terreno a México en semifinales y un jonrón clave en la final ante Estados Unidos, encuentro que Japón ganó 3-2 para coronarse campeón.

De acuerdo con el convenio entre MLB y la liga japonesa, la tarifa de publicación equivale al 20% de los primeros 25 millones de dólares del contrato, 17.5% de los siguientes 25 millones y 15% de cualquier monto superior, además de una tarifa suplementaria del 15% por bonos e incrementos salariales.