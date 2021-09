Pagar los contenidos

El contenido web es importante hoy en día y muchos empresarios lo saben. Lo realmente inevitable es que la Internet gratis le vaya abriendo el paso a la Internet de pago, por lo menos en algunos contenidos y servicios concretos.

El consumo de contenidos de pago en internet ha experimentado un gran aumento en los últimos años, de la mano del creciente desarrollo del entorno digital. De la misma forma, las expectativas y necesidades de los usuarios han cambiado impulsando también la proliferación digital, debido a la facilidad de acceder a dichos contenidos desde un móvil u ordenador.

Según un estudio realizado por Hootsuite y We Are Social, a nivel global, el 72,5% de los usuarios de internet comprendidos entre los 16 y 64 años, se encuentran dispuestos a pagar por contenido digital. Con este número hablamos de una gran cantidad de la población mundial, lo que reafirma el poderío que ha cobrado el ecosistema digital actualmente.

La información gratis será cada vez más escasa en la medida en que más periódicos y revistas de relevancia en el mundo empiecen a cobrar por el contenido digital de sus medios.

Un informe del American Press Institute da cuenta de esta tendencia al mostrar que 77 de los 98 periódicos en Estados Unidos con circulación superior a 50.000 utilizan algún tipo de suscripción en línea. Entre ellos están los cuatro más grandes: The New York Times, The Wall Street Journal, Los Angeles Times y The Washington Post.

Los diarios latinoamericanos no se han quedado atrás y en Argentina y Brasil, periódicos como el Clarín y La Folha han establecido sistemas para cobrar a su audiencia por el contenido de calidad que producen a diario. No hay ningún grupo que no esté planteando fórmulas de pago.

Sin embargo, el grueso del dinero se está quedando en manos de Google y Facebook, ya que no pagan por contenidos ni derecho de autor a los periódicos que le sirven las informaciones, que luego ofertan a los consumidores de la web. Eso no es justo.

De modo que tendrá que haber una recomposición en la distribución de esos beneficios económicos, porque en el trabajo colectivo no puede haber un sólo ganador.

Por: José Antonio Torres

[email protected]