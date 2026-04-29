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Joven con trombosis venosa y úlceras solicita apoyo para costear tratamiento médico

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Joven con trombosis venosa y úlceras solicita apoyo para costear tratamiento médico

Javier Ureña, un joven de 36 años residente en Pedernales, pide ayuda para poder enfrentar una delicada situación de salud que incluye trombosis venosa profunda, complicaciones cardíacas y úlceras en sus extremidades.

A través de un video enviado a esta redacción vía Whatsapp, Ureña compartió su historial médico para demostrar la urgencia de su caso.

Entre los documentos presentados destacan informes del Centro Cardiovascular Santo Domingo (CARDIO SD) y laboratorios clínicos que confirman trombosis venosa profunda, una condición que le ha provocado úlceras visibles en la pierna, dificultando su movilidad y calidad de vida.

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Ureña reveló que sufrió un evento cardíaco hace aproximadamente un mes, lo que lo llevó a someterse a una angioplastia sobre la arteria coronaria derecha para restaurar el flujo sanguíneo.

El paciente requiere una lista extensa de medicamentos, incluyendo anticoagulantes y fármacos para la presión arterial y el colesterol (como Plavix, Aspirina, Vatax, entre otros).

El joven explicó que, además del alto costo de los medicamentos y estudios especializados, el traslado constante desde Pedernales hasta Santo Domingo para ver a sus especialistas representa una carga económica insostenible.

«Lo único que quiero es vivir, echar hacia adelante y ver a mis hijos crecer», expresó Ureña conmovido.

Para quienes deseen colaborar con Javier Ureña en su tratamiento y gastos de transporte, se han facilitado las siguientes vías de contacto y aporte Banreservas (Cuentas de Ahorros) 9602545051 y 9606304581 y PayPal: https://www.paypal.me/JavierSantoscoy89.

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