Javier Ureña, un joven de 36 años residente en Pedernales, pide ayuda para poder enfrentar una delicada situación de salud que incluye trombosis venosa profunda, complicaciones cardíacas y úlceras en sus extremidades.

A través de un video enviado a esta redacción vía Whatsapp, Ureña compartió su historial médico para demostrar la urgencia de su caso.

Entre los documentos presentados destacan informes del Centro Cardiovascular Santo Domingo (CARDIO SD) y laboratorios clínicos que confirman trombosis venosa profunda, una condición que le ha provocado úlceras visibles en la pierna, dificultando su movilidad y calidad de vida.

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Ureña reveló que sufrió un evento cardíaco hace aproximadamente un mes, lo que lo llevó a someterse a una angioplastia sobre la arteria coronaria derecha para restaurar el flujo sanguíneo.

El paciente requiere una lista extensa de medicamentos, incluyendo anticoagulantes y fármacos para la presión arterial y el colesterol (como Plavix, Aspirina, Vatax, entre otros).

El joven explicó que, además del alto costo de los medicamentos y estudios especializados, el traslado constante desde Pedernales hasta Santo Domingo para ver a sus especialistas representa una carga económica insostenible.

«Lo único que quiero es vivir, echar hacia adelante y ver a mis hijos crecer», expresó Ureña conmovido.

Para quienes deseen colaborar con Javier Ureña en su tratamiento y gastos de transporte, se han facilitado las siguientes vías de contacto y aporte Banreservas (Cuentas de Ahorros) 9602545051 y 9606304581 y PayPal: https://www.paypal.me/JavierSantoscoy89.