Paliza pide cuidar salud Constitución

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, abogó hoy porque se cuide la salud institucional en la nueva reforma constitucional, propiciada por su organización.

“Tenemos que salvar nuestra salud institucional y, de ahí la intención del Presidente, que aun teniendo mayoría con la que se pude decir la reelección de forma indefinida, está en la condición de dar un ejemplo distinto”, afirmó Paliza.

Aseguró que “el pueblo dominicano puede tener la garantía de que la única intención de modificar la Constitución, son dos: que la reelección sea un tema del pasado, y mantener un sistema de mayor independencia en el Ministerio Público, en el futuro”.

“Tenemos que crear un mejor sistema para garantizar la independencia en la escogencia del MP y eso sería un importante legado que dejará Luis Abinader al país”, enfatizó.

Ve concluyó función

Entrevistado esta mañana por los periodistas Germán Marte e Indhira Navarro, en el programa El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11, Paliza dijo que ve terminada su posición como ministro administrativo de la Presidencia y espera asumir otras responsabilidades en la nueva gestión del PRM, que se instaura el 16 de agosto.

Paliza precisó que tomo licencia el pasado mes de enero para de dedicarse por completo en la pasada campaña política de esa organización, a sabiendas de que no volvería a ocupar el cargo.

“Siento que mi gestión había culminado, luego de transitar tres años y medio por el gobierno donde crecí mucho y aprendí mucho y espero tener en el próximo gobierno otra responsabilidad sí sería útil”, precisó Paliza.

El presidente del PRM entiende que en la próxima gestión que se inicia en agosto tendrá otra oportunidad y que si tiene que volver a la misma la acepta, pero que no es su deseo particular, porque quiere crecer y conocer el Estado a mayor profundidad, ya que solo tiene 42 años de edad.

“Soy un hombre del equipo y cercano al presidente Abinader y he demostrado que cuando mi partido me necesita ahí he estado”, precisó.

Sostuvo que Abinader ha sido un formidable presidente enfrentando crisis, porque ha logrado con buenas notas.

Cree que otro problema que tendrá que enfrentar esta gestión es el problema en Haití.

Se siente afectado

El dirigente político dijo que se ha sentido afecta la campaña sucia que realizó la posición en esta campaña contra él y otros dirigentes de su partido, vinculándolos con actos ilícitos.

Sin embargo, señaló que en el PRM no hay complicidad con los legisladores que han sido sometidos a la justicia.