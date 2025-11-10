Santo Domingo.- El club Atlético Pantoja encabeza la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), tras disputarse las primeras trece fechas del campeonato local, 2024-25.

Pantoja acumula 31 puntos, seguido por Cibao FC y Salcedo, que comparten el segundo puesto con 28 unidades.

Delfines del Este está tercero, con 20, mientras Universidad OYM y Moca FC les sigue los pasos con 17 puntos.

Asimismo, Jarabacoa FC figura con trece unidades y el Atlántico, representante de la norteña Puerto Plata, figura con doce.

Atlético Vega Real está en el penúltimo puesto con once unidades, y el colista, San Cristóbal, acumula solo dos puntos.