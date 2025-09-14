Pantoja gana quinto al hilo y se mantiene en la cima del fútbol dominicano

Santo Domingo.- El Club Atlético Pantoja ganó ayer su quinto partido al hilo, con lo que se mantiene firme en el liderato de la Liga Dominicana de fútbol (LDF).

Los «guerreros de Pantoja» derrotaron 2-1 a Delfines del Este, en el estadio Panamericano de San Cristóbal, para llegar a 15 puntos en seis jornadas del fútbol local.

El segundo lugar lo ocupa Salcedo FC, que suma dos unidades, mientras la Universidad OYM, que empató 2-2 con Atlético Vega Real, se ubica tercero, con once.

El cuarto peldaño lo ocupa Moca FC, que acumula diez puntos, mientras Cibao FC se ubica en la quinta posición, con nueve.

Atlético Vega Real es sexto, con ocho puntos, Delfines es séptimo, con seis, y Jarabacoa FC se ubica octavo, con cuatro.

Atlántico, de Puerto Plata, y Atlético San Cristóbal se encuentran en la cola, con solo un punto.