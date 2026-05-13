Entre advertencias y falta de acción en la seguridad social

Pese a las limitaciones que reconocen en la eficiencia y cobertura del sistema de seguridad social, las autoridades, en lugar de enfrentarlas de una vez y por todas, no hacen más que lamentarse.

Si el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) enfrenta nuevos desafíos estructurales que obligan a impulsar una reforma integral para garantizar mayor cobertura, sostenibilidad y equidad en las prestaciones ¿qué impide abordar la iniciativa?

Se presta a conjeturas la advertencia de la gerente del CNSS, Aura Celeste Fernández, en el sentido de que el país debe responder a problemáticas como la alta informalidad laboral, la falta de protección para adultos mayores que nunca pudieron cotizar y la necesidad de actualizar el catálogo de los servicios de salud conforme al envejecimiento poblacional.

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La iniciativa para transformar el sistema tienen que asumirla las autoridades.