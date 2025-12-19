A pocos días de concluir el año 2025, los partidos políticos del sistema se mantuvieron durante todo el año en proselitismo a destiempo, ignorando las regulaciones y disposiciones establecidas en el régimen electoral dominicano.

A pesar de faltar casi tres años para las elecciones, aspirantes presidenciales de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desafiaron las advertencias de la Junta Central Electoral (JCE) para detener la campaña fuera de plazo.

Estos actores políticos, sin excepción, desde enero hasta la fecha, no han “bajado la guardia” y se han lanzado a las calles en campaña electoral con miras a las elecciones de 2028, a pesar de que la legislación vigente establece que la precampaña debe iniciar en 2027.

Ante este desborde electoral, la JCE ha intentado frenar la campaña al margen de la ley, emitiendo tres advertencias y el mismo número de intimaciones a las organizaciones políticas reconocidas.

Tras una marcha-caravana realizada en calles del Distrito Nacional, el órgano electoral intimó a la Fuerza del Pueblo, aunque previamente había hecho lo propio con el PRM y el Partido Camino Nuevo, por violaciones a las leyes vigentes, según indicó la JCE.

Los días 5 y 19 de febrero, la entidad, mediante comunicados, advirtió a las organizaciones políticas que debían detener el proselitismo, por contravenir las leyes 20-23 de Régimen Electoral y 33-18 de Partidos Políticos, señalando que podrían ser despojados de sus candidaturas de persistir en esas prácticas.

Fuerza del Pueblo (FP)

La Fuerza del Pueblo ha mantenido una intensa campaña, promoviendo principalmente a su principal figura, el expresidente Leonel Fernández, quien ha recorrido gran parte del territorio nacional y también ha desarrollado actividades proselitistas en el extranjero.

Partido Revolucionario Moderno (PRM)

El PRM es la organización con la mayor cantidad de aspirantes a la nominación presidencial, con un total de siete: David Collado, ministro de Turismo; la vicepresidenta Raquel Peña; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; y Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), director de Aduanas.

A ellos se suman Wellington Arnaud, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel; y Tony Peña Guaba, director del Gabinete Social.

Todos han estado promoviendo sus aspiraciones, algunos incluso utilizando las funciones públicas que desempeñan.

En julio pasado, el presidente Luis Abinader llamó a los funcionarios aspirantes del PRM a cesar el proselitismo o renunciar a sus cargos.

Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

El presidente del PLD, Danilo Medina, se ha reunido con los precandidatos peledeístas en un intento por reducir tensiones internas, ante marcadas diferencias dentro de la organización.

Hasta el momento, han manifestado interés en la nominación presidencial Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García, Abel Martínez y Charlie Mariotti.

El PLD intentó adelantar la escogencia de su candidato presidencial para 2028, pero la iniciativa fue detenida por el Tribunal Superior Electoral (TSE).