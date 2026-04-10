La icónica supermodelo Paulina Porizkova encendió las redes, no solo por su figura, sino por un mensaje que ha conectado con miles: la belleza también está en aceptarse con los años.

A sus 61, la exestrella de pasarelas, y primera mujer de Europa Central en posar para Sports Illustrated Swimsuit, compartió un video en Instagram luciendo un bikini de dos piezas, donde celebra no solo su cumpleaños, sino el largo camino hacia el amor propio.

“Estoy probándome este bikini y me recuerda cuánto he avanzado en la autoaceptación”, confesó. Y sorprendió con una revelación: en el pico de su carrera, cuando tenía apenas 21 años, fue cuando más insegura se sentía.

Lejos de idealizar su época dorada, Paulina Porizkova habló sin filtros sobre la presión de la industria. Comparaciones constantes, exigencias físicas y una autoestima atada a su apariencia marcaron sus años como modelo. “Nunca parecía ser lo suficientemente buena”, admitió.

Hoy, la historia es otra. La modelo aseguró que su rutina de ejercicios ya no responde a estándares externos, sino a su bienestar físico y emocional. Aunque, entre risas, reconoció que también quiere verse espectacular… ¡para su boda!

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Y es que la vida le sonríe nuevamente en el amor. Porizkova está comprometida con el guionista Jeff Greenstein, con quien inició una relación en 2023. La pareja anunció su compromiso en 2025, marcando una nueva etapa llena de estabilidad y felicidad.

Tras años difíciles, incluida la muerte de su exesposo Ric Ocasek, la modelo ha encontrado equilibrio emocional y una nueva forma de verse a sí misma.

Incluso los cambios físicos recientes, como el aumento de peso tras una cirugía de cadera, los ha asumido con serenidad. “Este nuevo cuerpo me resulta reconfortante”, expresó, destacando que hoy se siente más plena que nunca.

Con su estilo directo y sin filtros, Porizkova deja claro que la edad no es un límite, sino una oportunidad para reinventarse. Y si algo ha demostrado en este nuevo capítulo, es que la verdadera belleza empieza cuando dejas de compararte y empiezas a aceptarte.