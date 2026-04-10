Si eres fanático del freestyle, mañana sábado 11 de abril ¡cancela todo! pues habrá un buffet de barras, flow, punchline, doble tempo y pura actitud, en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2026, a celebrarse en el Movistar Arena en Santiago de Chile, con la participación de la élite del género.

El campeonato reunirá a un total de 16 freestylers de diversos países clasificados durante la temporada, quienes competirán bajo el formato de enfrentamientos uno contra uno en eliminación directa, desde octavos de final hasta la batalla que definirá al campeón mundial.

República Dominicana estará representada por Christopher Hannier Berroa Aquino, mejor conocido como Éxodo Lirical, campeón de Centroamérica 2024 (no pudo asistir a la Final Internacional de ese año) título que lo hizo convertirse en tetracampeón de Red Bull Batallas Centroamérica y en el primer tricampeón nacional consecutivo de quisqueya. Además, es el único competidor de la historia que ha conseguido un tricampeonato consecutivo de Red Bull Batalla.

El dominicano competirá por la corona contra destacados representantes del freestyle como: Chuty, Gazir y Bnet (España); El Menor y Teorema (Chile); Exe y Larrix (Argentina); Almendrades y Nekroos (Perú); Valles-T y Fat N (Colombia); Reverse (Cuba); Androide (Honduras); y Fat Tony y Rapder (México).

El colombiano Fat N se coronó campeón el pasado año de Red Bull Batallas.

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El evento que por tercera vez se celebrará en Chile, está previsto para iniciar a las 4:00 p.m. (hora de República Dominicana), con DJ Verse en los controles, acompañado por un panel de jurados de alto nivel compuesto Jota, Jony Beltrán, Trueno, Arkano y Yartzi.

Datos de Red Bull Batallas

Año Campeón Subcampeón País anfitrión 2005 Frescolate (Argentina) El Niño (México) Puerto Rico 2006 Rayden (España) Tek One (Puerto Rico) Colombia 2007 Link One (Puerto Rico) Jay Co (Rep. Dominicana) Venezuela 2008 Hadrián (México) Mena (Colombia) México 2009 Noult (España) McKlopedia (Venezuela) España 2013 Dtoke (Argentina) Jony Beltrán (México) Argentina 2014 Invert (España) Kaiser (Chile) España 2015 Arkano (España) Tom Crowley (Chile) Chile 2016 Skone (España) Jota (Perú) Perú 2017 Aczino (México) Wos (Argentina) México 2018 Wos (Argentina) Aczino (México) Argentina 2019 Bnet (España) Valles-T (Colombia) España 2020 Rapder (México) Skone (España) República Dominicana 2021 Aczino (México) Skone (España) Chile 2022 Aczino (México) Gazir (España) México 2023 Chuty (España) Fat N (Colombia) Colombia 2024 Chuty / Gazir (España) — España 2025* Fat N (Colombia) Bnet (España) Argentina

Desde la primera Final Internacional disputada en 2005, España, México y Argentina se han consolidado como las potencias históricas de la competencia. España lidera con ocho títulos internacionales, mientras que México ocupa el segundo lugar con cinco campeonatos mundiales, y Argentina ha acumulado tres títulos internacionales.

¿Logrará Éxodo Lirical traer la primera corona a República Dominicana? ¿Fat N logrará un bicampeonato? ¿Quién ganará? La Final Internacional de Red Bull Batalla, evento considerado la máxima categoría de las competiciones de freestyle, podrá ser sintonizada a través de las plataformas digitales oficiales de Red Bull Batalla, incluyendo YouTube.