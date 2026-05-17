Santo Domingo.– Agentes de la Policía Nacional dispersaron este domingo con bombas lacrimógenas a decenas de comunitarios que participaban en una marcha pacífica en respaldo a la construcción de un relleno sanitario y una planta de reciclaje y valorización de residuos sólidos en el sector El Aguacate, municipio Pedro Brand.

La intervención policial también incluyó el bloqueo de los accesos hacia la comunidad de La Cuaba, lo que impidió que la movilización llegara hasta el lugar donde se proyecta desarrollar la obra.

Marcha por planta de reciclaje en El Aguacate, Pedro Brand, fue dispersada con bombas lacrimógenas por la Policía Nacional

Marcha contaba con permisos oficiales

En la manifestación participaron residentes de distintas comunidades de Pedro Brand, quienes se desplazaban por la Circunvalación de Santo Domingo con la intención de recorrer el trayecto desde la entrada de La Cuaba hasta El Aguacate.

Según los organizadores, la actividad contaba con los permisos correspondientes emitidos por el Ministerio de Interior y Policía, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Alcaldía de Pedro Brand.

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El objetivo de la marcha era expresar respaldo a la iniciativa, que los participantes consideran una oportunidad para generar empleos, atraer inversión y dinamizar la economía del municipio.

Denuncian uso excesivo de la fuerza

Los manifestantes aseguraron que la protesta se desarrollaba de manera ordenada y pacífica cuando agentes policiales bloquearon las diferentes entradas a La Cuaba con vehículos oficiales y lanzaron gases lacrimógenos, provocando momentos de tensión.

Los comunitarios calificaron la actuación de la Policía como un abuso y denunciaron que se vulneró su derecho constitucional a manifestarse pacíficamente.

“Estábamos marchando de forma educada y decente, y nos entraron a bombazos”, expresó Alex Reyes, residente de El Limón.

Reyes aclaró que los residentes no respaldan la instalación de un vertedero tradicional, sino de una planta moderna de reciclaje y valorización de residuos.

“Nosotros no aceptamos un vertedero, pero sí una planta de reciclaje, que es muy diferente”, sostuvo.

“La comunidad necesita empleos”

Juan Pablo Cayén, otro de los participantes, afirmó que la planta es necesaria para el desarrollo del municipio.

“Nos están tirando bombas lacrimógenas porque estamos apoyando la planta recicladora. Nosotros estamos en calma. Lo que está haciendo la Policía está mal”, manifestó.

En tanto, Jordany Javier, nacido y criado en la zona, señaló que el proyecto representa una oportunidad laboral para cientos de jóvenes.

“Siempre estaremos a favor de los empleos. Aquí muchos jóvenes no tienen oportunidades y esta planta puede cambiar esa realidad”, expresó.

Bloqueos y tensión en la autopista Duarte

Tras ser dispersados, los manifestantes se trasladaron hacia la autopista Duarte, donde permanecieron por varios minutos en medio de un amplio despliegue policial.

Los comunitarios cuestionaron que grupos opuestos al proyecto hayan podido protestar sin restricciones, mientras que a quienes apoyan la iniciativa se les impidió marchar.

Los residentes reiteraron que respaldan una planta de valorización y reciclaje de residuos sólidos con tecnología moderna y no un vertedero a cielo abierto, al considerar que ambos modelos son completamente distintos y tienen impactos muy diferentes para la comunidad.