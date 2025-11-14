Santo Domingo.-El Pentatlón Moderno de República Dominicana obtuvo sus primeros dos atletas clasificados a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, tras la destacada actuación en el Campeonato Panamericano celebrado en Buenos Aires, Argentina, del 6 al 9 de noviembre.

Con el avance a la final de Gabriel Domínguez y Karina Fermín, la delegación dominicana aseguró presencia en la cita deportiva continental más importante del hemisferio.

Desempeño destacado en el relevo masculino

Bajo la dirección del entrenador nacional Kenny Núñez Veras, el equipo dominicano alcanzó la cuarta posición en la prueba de relevo masculino, integrada por José Ozoria y Gabriel Domínguez, demostrando el crecimiento y potencial del pentatlón moderno en Quisqueya.

También te puede interesar:

En el evento participaron 12 países, con más de 40 atletas masculinos y 34 femeninas, consolidándolo como uno de los torneos más competitivos de la disciplina en la región.

La delegación tricolor estuvo conformada por los pentatletas Gabriel Domínguez, José Ozoria y Karina Fermín, junto a los oficiales Núñez Veras y Marcelo Derouville.

Domínguez recibe indumentaria deportiva

Gabriel Domínguez

Este viernes, el dirigente Núñez Veras entregó varias indumentarias deportivas a Gabriel Domínguez, considerado la principal figura dominicana rumbo a los Juegos Bolivarianos.

El atleta recibió tenis de competencia, juggles y gorro de natación, medias de esgrima y una visera para optimizar su rendimiento en el Láser Run.

Capacitación en La Vega

Durante este fin de semana, Núñez y la Asociación Vegana de Pentatlón Moderno impartirán el segundo curso–taller dirigido a profesores de educación física y dirigentes deportivos. La jornada concluirá el domingo 16 con la celebración del tercer Biatle Escolar.