Un equipo de fiscales de la Inspectoría General del Ministerio Público se encuentra desde ayer en Villa Vásquez recolectando y analizando evidencias, como parte de la investigación de una droga que alegadamente fue puesta por agentes de la DNCD en una barbería de esa localidad de la provincia Montecristi.

La Procuraduría General de la República informó hoy que las indagatorias son encabezas por el inspector general Ministerio Público y procurador adjunto, Bolívar Sánchez, junto a varios fiscales que se encuentran en Villa Vásquez.

El Consejo Superior del Ministerio Público dispuso la suspensión de la fiscalizadora Carmen Lisset Núñez, quien participó en el operativo, para que la misma sea investigada por la Inspectoría General sobre el allanamiento a dicha barbería y está colectando y analizando evidencias.

“Estamos avanzando varias diligencias investigativas propias de este caso. Los fiscales de la Inpectoría del Ministerio Público, incluyendo a su titular Bolívar Sánchez, se encuentran en Villa Vázquez trabajando sin descanso para esclarecer los hechos y poder ofrecer los resultados finales al país”, indicó el órgano persecutor del crimen.

DNCD interroga

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó esta mañana que interroga en la sede de la institución a un mayor, un capitán y un cabo, y que no descarta la inclusión de otros agentes.

En tanto que el procurado,r Jean Alain Rodríguez, sostuvo que tan pronto tuvo conocimiento de la denuncia que circula en las redes solicitó a la Inspectoría del Ministerio Público realizar una investigación inmediata y convocó al Consejo Superior del Ministerio Público a una sesión extraordinaria, en la que se dispuso la suspensión temporal de miembros del órgano investigativo.

Rodríguez, dijo que que se analizan todas las evidencias recolectadas en el lugar e interrogando las personas necesarias para determinar si actuantes, tanto de la Dirección Nacional de Control de Drogas como del Ministerio Público tuvieran comprometida su responsabilidad penal.

Advirtió que se actuará sin contemplación y de acuerdo a lo establecido en las normas que rigen dichas instituciones y en la ley penal.

Utilizaron joven

El joven Juan Daniel Disla, quien aparece en él video recortándose en la peluquería, narra que los agentes de la DNCD y la magistrada lo utilizaron para depositar droga en el citado establecimiento antes de ellos practicar el operativo.

“Lo que pasó fue que el viernes en la noche me llamó Mengañito y me dijo yo estoy por aquí por el mercado y cuando voy para allá veo un carro de color gris y me dicen móntate y ahí me dicen yo tengo unos cigarritos en la caja de forro con unos tabaquitos , toma cien pesos para que te recorte, que después cuando nosotros lleguemos ponemos más drogas”, explica Disla en un video.

Responsabilizó a la DNCD y a la magistrada involucrada de cualquier cosa que le pueda pasar por la denuncia que hace.

La Procuraduría explicó de forma preliminar que el allanamiento realizado en dicho establecimiento es presuntamente el resultado de una investigación en curso llevada a cabo por el Ministerio Público de esa localidad y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas conforme lo contempla la orden judicial No. 611-1-2019 SAUJ-00808, mediante la cual el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Montecristi autorizó el allanamiento a la Barbería en fecha 31 de julio del presente año, cuyos detalles también se encuentran bajo investigación.

UN APUNTE

Denuncia

Es una denuncia constante, especialmente de los habitantes de los barrios, de que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, suelen colocarle drogas a jóvenes.

Muchos jueces han tendido que poner libertad a ciudadanos personas que han sido víctimas de sometimientos injustos por parte de la agenticia antinarcótica.